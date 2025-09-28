  • Поиск
Тренер «Пари НН» разозлен из-за простых голов в игре со «Спартаком»

вчера, 21:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главного тренера «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского разозлили легкие пропущенные командой мячи в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом Шпилевский рассказал журналистам.

В воскресенье «Пари НН» уступил на выезде «Спартаку» со счетом 0:3.

«Поздравляю „Спартак“ с победой. Что хотели структурно — сделали, выполняли в большей части. Пропустили два легких гола. Сами себе забиваем со стандартов, ничего схематичного нет, — сказал Шпилевский. — Но понятно, что другой класс мастерства. Моменты упустили. Но в целом ничего не могу предъявить, все увидели, что мы хотели играть, Никогда не увидите от нас закрытый футбол».

«Чем могли остановить, кроме прессинга высокого? Чтобы те моменты выполнялись так, как хотелось. Понятно, что ребята были под стрессом. Но опять-таки зависит от уровня мастерства. Я доволен, как они играли, я больше злюсь из-за пассивности, как мы пропустили голы. Мы должны работать в том направлении, в котором работаем, набирать очки с теми командами, которые на нашем уровне», — добавил Шпилевский.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 18 очков. У «Пари НН» 6 очков и 15-е место.

6kp3mq6cwfq5
6kp3mq6cwfq5
сегодня в 03:13
Пора этому истеричному клоуну на выход
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:48
Советую Шпилевскому смириться с исходом матча, все равно итоговый результат останется прежним. Если хочется оценить результат и игру, то лучше обсудить это с игроками завтра, на свежую голову. Вот когда можно использовать все своё красноречие и словарный запас. Об ошибках сам Бог велит говорить - футболисты должны знать, над чем им предстоит работать. Кстати, тренер обязан разделить с игроками, вину за поражение. Я так думаю.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:48, ред.
Этот Спартак может остановить только Бавария, и то врядли, или Акрон, но это может быть, команда есть и это команда Деяна Станковича
Дайте нам Реал, а потом Сити, верните в ЛЧ и мы повозим любых топрв, хоть ПСЖ хоть Интер, а ливерным должок вернем
Futurista
Futurista
вчера в 22:23
"Всё гениальное просто"...
