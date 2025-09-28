Тренер «Пари НН» разозлен из-за простых голов в игре со «Спартаком»

1759085884

вчера, 21:58

Главного тренера «Пари Нижний Новгород» разозлили легкие пропущенные командой мячи в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Спартаком». Об этом Шпилевский рассказал журналистам.

В воскресенье «Пари НН» уступил на выезде «Спартаку» со счетом 0:3.

«Поздравляю „Спартак“ с победой. Что хотели структурно — сделали, выполняли в большей части. Пропустили два легких гола. Сами себе забиваем со стандартов, ничего схематичного нет, — сказал Шпилевский. — Но понятно, что другой класс мастерства. Моменты упустили. Но в целом ничего не могу предъявить, все увидели, что мы хотели играть, Никогда не увидите от нас закрытый футбол».

«Чем могли остановить, кроме прессинга высокого? Чтобы те моменты выполнялись так, как хотелось. Понятно, что ребята были под стрессом. Но опять-таки зависит от уровня мастерства. Я доволен, как они играли, я больше злюсь из-за пассивности, как мы пропустили голы. Мы должны работать в том направлении, в котором работаем, набирать очки с теми командами, которые на нашем уровне», — добавил Шпилевский.