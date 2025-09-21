Вратарь «Зенита» Адамов не считает игру с «Краснодаром» переломной

1758483778

вчера, 22:42

Матч против «Краснодара» не является переломным для петербургского «Зенита», так как в Российской премьер-лиге ( РПЛ ) предстоит провести еще много встреч. Такое мнение журналистам высказал вратарь «Зенита» Денис Адамов.

В воскресенье «Зенит» на выезде обыграл лидера чемпионата «Краснодар» в матче девятого тура (2:0).

«Нам нужно было потерпеть около 15 минут, все-таки „Краснодар“ играл дома, их гнали вперед болельщики, — сказал Адамов. — Но потом мы смогли переломить ход матча, спокойно играли. Не хотелось бы говорить, что эта встреча стала переломной, все-таки еще много матчей. У нас была тяжелая ситуация, но не с точки зрения таблицы, просто тяжело было после ничьей в Калининграде, где мы рассчитывали на победу. Но сегодня мы выиграли, все рады».