Вратарь «Зенита» Адамов не считает игру с «Краснодаром» переломной

вчера, 22:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Матч против «Краснодара» не является переломным для петербургского «Зенита», так как в Российской премьер-лиге (РПЛ) предстоит провести еще много встреч. Такое мнение журналистам высказал вратарь «Зенита» Денис Адамов.

В воскресенье «Зенит» на выезде обыграл лидера чемпионата «Краснодар» в матче девятого тура (2:0).

«Нам нужно было потерпеть около 15 минут, все-таки „Краснодар“ играл дома, их гнали вперед болельщики, — сказал Адамов. — Но потом мы смогли переломить ход матча, спокойно играли. Не хотелось бы говорить, что эта встреча стала переломной, все-таки еще много матчей. У нас была тяжелая ситуация, но не с точки зрения таблицы, просто тяжело было после ничьей в Калининграде, где мы рассчитывали на победу. Но сегодня мы выиграли, все рады».

«Зенит» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. «Краснодар» занимает 1-е место, набрав 19 очков.

Источник: itar-tass.com
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:20
Это можно только предполагать... Время покажет всё.
1 984
1 984 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 23:05
Это хорошо, если группа будет жить. Только видите ли в чём дело. При таком сценарии нужно будет в октябре отыграть в основной группе, а я на это вряд ли пойду, по крайней мере мне сейчас так кажется. Поэтому, если группа не наберётся - я окончательно уйду в другую зону, и на этом сайте буду появляться (намного реже), как читатель, а не игрок.
Поэтому вряд ли ваш сценарий осуществим.
1 984
1 984 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 23:00
При желании можно посмотреть результаты прошлых турниров, также как и на всём сайте. Да, история спрятана неудобно, но она есть. А в случае группы без призов (группа всегда носит имя Шестернёва) вообще не проблема.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:58
Ты прав Денис - всё только начинается...)
