1759069880

вчера, 17:31

Калининградский футбольный клуб «Балтика» на старте сезона Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) показал хороший результат, поражение от московского ЦСКА обусловлено уровнем соперника. Такое мнение высказал генеральный директор «Балтики» .

В воскресенье «Балтика» на выезде уступила ЦСКА со счетом 0:1 в матче 10-го тура РПЛ . Для калининградской команды это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата России.