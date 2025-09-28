Калининградский футбольный клуб «Балтика» на старте сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) показал хороший результат, поражение от московского ЦСКА обусловлено уровнем соперника. Такое мнение высказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.
В воскресенье «Балтика» на выезде уступила ЦСКА со счетом 0:1 в матче 10-го тура РПЛ. Для калининградской команды это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата России.
«Отрицательный результат, все-таки было тяжело, играли с очень серьезным соперником, проиграли сильной команде. Пока не знаю об обращении в судейскую комиссию, будем решать, обсуждать, смотреть, пока не могу ответить. Положительный момент за 10 туров, что проиграли один матч, девять игр без поражений, все очень просто. Качество игры нравится, сегодня чуть не сложилось, но нравится физическое состояние, тонус команды. Но нужно еще развиваться, чтобы обыгрывать ЦСКА», — сказал Измайлов.
Обратитесь к 25-процентному клоуну. Он вам штук ДЕСЯТЬ моментов наберёт, по которым можно обратиться в ЭСК.
но армейцы молодцы, до конца бились за победу.
и заслужили эту победу.
Согласен, отличный результат для новичка! А на счёт визитной карточки России, это вы погорячились, уж если рассуждать о визитной карточке России, то это наши обе столицы и пожалуй Сочи с Казанью, да простят меня остальные болельщики нашей необъятной страны. А что касается, непосредственно самой Балтики, то с такой игрой, которую они продемонстрировали в первых десяти турах ей вполне по силам завершить первый круг чемпионата в верхней половине турнирной таблицы. Удастся удержаться там весной может и не получится, но бороться за выживание, как раньше, уж точно не придётся.
Болейте за своих, а не против чужих!
Хорошая команда.
