Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Балтике» считают хорошим результатом одно поражение в 10 турах РПЛ

вчера, 17:31

Калининградский футбольный клуб «Балтика» на старте сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) показал хороший результат, поражение от московского ЦСКА обусловлено уровнем соперника. Такое мнение высказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.

В воскресенье «Балтика» на выезде уступила ЦСКА со счетом 0:1 в матче 10-го тура РПЛ. Для калининградской команды это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата России.

«Отрицательный результат, все-таки было тяжело, играли с очень серьезным соперником, проиграли сильной команде. Пока не знаю об обращении в судейскую комиссию, будем решать, обсуждать, смотреть, пока не могу ответить. Положительный момент за 10 туров, что проиграли один матч, девять игр без поражений, все очень просто. Качество игры нравится, сегодня чуть не сложилось, но нравится физическое состояние, тонус команды. Но нужно еще развиваться, чтобы обыгрывать ЦСКА», — сказал Измайлов.

cska1948
cska1948
вчера в 21:12
"...Пока не знаю об обращении в судейскую комиссию, будем решать, обсуждать, смотреть, пока не могу ответить..."
-----------------------
Обратитесь к 25-процентному клоуну. Он вам штук ДЕСЯТЬ моментов наберёт, по которым можно обратиться в ЭСК.
2x3zzbh9g3bw
2x3zzbh9g3bw
вчера в 20:54
Для новичка это прекрасный показатель, даже похоже лучший
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
Балтике чуть не повезло.
но армейцы молодцы, до конца бились за победу.
и заслужили эту победу.
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:34
Добрый вечер! Сколько людей, столько и мнений. Что плохого, когда у страны много визитных карточек? Вот мы упомянули только города европейской части России, а есть ещё Сибирь, Дальний Восток...
Запад39
Запад39 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Нужно хотя бы раз побывать в Калининграде и Калининградской области, чтобы понять чем это место отличается от остальной России. Сейчас по туристическому потоку Калининград вполне себе конкурирует с Казанью и Сочи.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:22
Ни какого поражения Балтики и близко не было, выстояли достойно
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
Доброго Здоровья,Alex!
Согласен, отличный результат для новичка! А на счёт визитной карточки России, это вы погорячились, уж если рассуждать о визитной карточке России, то это наши обе столицы и пожалуй Сочи с Казанью, да простят меня остальные болельщики нашей необъятной страны. А что касается, непосредственно самой Балтики, то с такой игрой, которую они продемонстрировали в первых десяти турах ей вполне по силам завершить первый круг чемпионата в верхней половине турнирной таблицы. Удастся удержаться там весной может и не получится, но бороться за выживание, как раньше, уж точно не придётся.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:17
Главное, установили новый рекорд по матчам без поражений для новичка Лиги...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:13
ЦСКА 21 тур шёл без поражений. Балтика споткнулась на 10.
Хорошая команда.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:57
Правильно считают. И правда, сейчас не стоит зацикливаться на единственном поражении — ЦСКА не зазорно проиграть. Сейчас надо думать о будущем Балтики, если руководители региона и клуба рассчитывают на это будущее. У Калининграда должна быть своя футбольная команда в РПЛ, тем более, что город является визитной карточкой России 🇷🇺...
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:49
Балтика молодцы......10 туров прошло и только первое поражение .....набрали 17 очков.
