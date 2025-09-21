  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Оласа рассказал, в чем «Краснодар» превосходил «Зенит» в матче РПЛ

вчера, 23:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболисты «Краснодара» превосходили петербургский «Зенит» в количестве созданных моментов в первом тайме в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник «Краснодара» Лукас Оласа.

Матч прошел в Краснодаре и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

«У нас были моменты и хорошие возможности для голов в первом тайме, могли забить, мне кажется, что даже превосходили „Зенит“ в этом. Может быть, в конце первого тайма „Зенит“ перехватил инициативу, но соперник не создал при этом очевидных голевых шансов. Во второй половине соперник смог реализовать момент, открыл счет в игре, жаль, что у нас не получилось этого сделать. Мы пытались создать моменты, даже попали в штангу, но, к сожалению, этого не получилось, удача была не нашей стороне», — сказал Оласа.

«Зенит» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. «Краснодар» занимает 1-е место, набрав 19 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вратарь «Зенита» Адамов не считает игру с «Краснодаром» переломной
Вчера, 22:42
Сакич рассказал, кто принимал решения по ходу матча с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:12
Фассон: «Расстроились, потому что вели по игре»
Вчера, 10:13
«Спартак» и ЦСКА проиграли в один день: итоги тура Кубка России
19 сентября
Тренер «Спартака» Станкович назвал причину поражения от «Ростова»
18 сентября
Альба назвал футболистов «Ростова» мужиками после матча со «Спартаком»
18 сентября
 
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:59
У Зенита была мобильней полузащита, которая и сделала результат, вот и всё. А все эти детские разговоры о том, кто больше моментов создал- в пользу бедных. К тому же, Мусаев не прочувствовал изменения в игре, уже во второй половине 1-го тайма, и не стал менять игру, в то время как Зенит, методично наращивал преимущество в середине поля. Поэтому я и говорю- Мусаев не стратег, ему не хватает академического образования.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:55, ред.
Однако результат на табло и остальное не важно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 