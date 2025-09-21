Оласа рассказал, в чем «Краснодар» превосходил «Зенит» в матче РПЛ

1758484913

вчера, 23:01

Футболисты «Краснодара» превосходили петербургский «Зенит» в количестве созданных моментов в первом тайме в матче девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение журналистам высказал защитник «Краснодара» .

Матч прошел в Краснодаре и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

«У нас были моменты и хорошие возможности для голов в первом тайме, могли забить, мне кажется, что даже превосходили „Зенит“ в этом. Может быть, в конце первого тайма „Зенит“ перехватил инициативу, но соперник не создал при этом очевидных голевых шансов. Во второй половине соперник смог реализовать момент, открыл счет в игре, жаль, что у нас не получилось этого сделать. Мы пытались создать моменты, даже попали в штангу, но, к сожалению, этого не получилось, удача была не нашей стороне», — сказал Оласа.