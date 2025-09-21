  • Поиск
Сакич рассказал, кто принимал решения по ходу матча с «Крыльями Советов»

вчера, 17:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович определил состав команды на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», однако решения по ходу встречи принимал его помощник Ненад Сакич. Об этом Сакич рассказал журналистам.

Ранее «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. Станкович отсутствовал на скамейке «Спартака» из-за дисквалификации на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» на игре с «Крыльями Советов» был Сакич.

«Мы готовились к матчу, главный тренер участвовал в подготовке. Естественно, состав определил он. По ходу матча общаться запрещено, поэтому решения о заменах принимал я», — сказал Сакич.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре «Спартак» 28 сентября дома встретится с «Пари Нижний Новгород».

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:38
Это и без него понятно....
Шуня771
Шуня771 ответ holms918 (раскрыть)
вчера в 18:28
0:3
Сп62
Сп62
вчера в 18:15
Уж больно черты лица у Сакича, как у характерных актёров.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:59, ред.
А, ну может Ненад посообразительнее борова, хотя вряд ли, по эмоциональному интеллекту он такой же неуравновешенный ребёнок, демо-версия.

Такого тренера нам! Ненада!) А чем чёрт не шутит в данных обстоятельствах я бы даже ему разрешил порулить лишь бы не Станковичу. Хотя конечно признаков наличия характера и внутреннего стержня какие были у Владимира Слишковича у Сакича я как и у Станковича не наблюдаю.

Сакич просто неустойку не получит, только Станкович получит, а Сакич за зарплату бьётся) А серьёзно если то Лукойлу пора отказываться от практики неустоек, это не идёт команде на пользу. Приходящие шарлатаны даже не стараются работать.
2fpn28sup2r4
2fpn28sup2r4
вчера в 17:59
Вымученная победа... С таким составом надо крупно обыгрывать соперника. А Максименко нельзя допускать в основной состав! Гол на его совести.
