Сакич рассказал, кто принимал решения по ходу матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович определил состав команды на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», однако решения по ходу встречи принимал его помощник Ненад Сакич. Об этом Сакич рассказал журналистам.
Ранее «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. Станкович отсутствовал на скамейке «Спартака» из-за дисквалификации на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» на игре с «Крыльями Советов» был Сакич.
«Мы готовились к матчу, главный тренер участвовал в подготовке. Естественно, состав определил он. По ходу матча общаться запрещено, поэтому решения о заменах принимал я», — сказал Сакич.
«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре «Спартак» 28 сентября дома встретится с «Пари Нижний Новгород».
Такого тренера нам! Ненада!) А чем чёрт не шутит в данных обстоятельствах я бы даже ему разрешил порулить лишь бы не Станковичу. Хотя конечно признаков наличия характера и внутреннего стержня какие были у Владимира Слишковича у Сакича я как и у Станковича не наблюдаю.
Сакич просто неустойку не получит, только Станкович получит, а Сакич за зарплату бьётся) А серьёзно если то Лукойлу пора отказываться от практики неустоек, это не идёт команде на пользу. Приходящие шарлатаны даже не стараются работать.
Такого тренера нам! Ненада!) А чем чёрт не шутит в данных обстоятельствах я бы даже ему разрешил порулить лишь бы не Станковичу. Хотя конечно признаков наличия характера и внутреннего стержня какие были у Владимира Слишковича у Сакича я как и у Станковича не наблюдаю.
Сакич просто неустойку не получит, только Станкович получит, а Сакич за зарплату бьётся) А серьёзно если то Лукойлу пора отказываться от практики неустоек, это не идёт команде на пользу. Приходящие шарлатаны даже не стараются работать.