Сакич рассказал, кто принимал решения по ходу матча с «Крыльями Советов»

1758463968

вчера, 17:12

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович определил состав команды на матч девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против самарских «Крыльев Советов», однако решения по ходу встречи принимал его помощник . Об этом Сакич рассказал журналистам.

Ранее «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. Станкович отсутствовал на скамейке «Спартака» из-за дисквалификации на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» на игре с «Крыльями Советов» был Сакич.

«Мы готовились к матчу, главный тренер участвовал в подготовке. Естественно, состав определил он. По ходу матча общаться запрещено, поэтому решения о заменах принимал я», — сказал Сакич.