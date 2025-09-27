«Краснодар» уступил лидерство, Глушенков сделал покер: итоги дня РПЛ

1759005191

вчера, 23:33

Программа субботних матчей 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) подарила болельщикам много событий. В этот день «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» и уступил лидерство московскому «Локомотиву», победившему казанский «Рубин», а полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков забил четыре мяча в матче с «Оренбургом».

В Москве «Локомотив» прервал серию из пяти ничьих в РПЛ , железнодорожники победили на своем поле «Рубин» со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил полузащитник и капитан команды Дмитрий Баринов, он отличился после грубой ошибки вратаря казанцев Евгения Ставера. «Локомотив» снова мог упустить победу в концовке встречи, но гол Дардана Шабанхаджая был отменен из-за офсайда.

За «Рубин» дебютировал 32-летний полузащитник Далер Кузяев, который до этого два сезона выступал за французский «Гавр». «Физически было непросто, я довольно много времени пропустил, во время игры сказалось. В самом начале прям задохнулся», — сказал Кузяев журналистам.

«Локомотив» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ . Такое же количество очков у «Краснодара», который располагается ниже из-за поражения в личной встрече. «Рубин» с 15 очками опустился на 9-е место. В следующем туре «Локомотив» 4 октября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Рубин» в этот же день примет самарские «Крылья Советов».

«Краснодар» снова без победы

«Краснодар» в субботу на выезде сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0. Ростовчане, неудачно начавшие сезон, не проигрывают в РПЛ уже на протяжении пяти матчей. Краснодарцы, наоборот, не могут победить во второй игре подряд, до этого «быки» дома уступили «Зениту» (0:2).

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не имеет претензий к футболистам по самоотдаче. «Тяжелая игра, очень много единоборств, много верховых мячей, футбола мало было, как и моментов у обеих команд, — сказал Мусаев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — Наверное, ничья — закономерный результат. Конечно, хотелось поиграть в футбол, хорошее поле, южное дерби, но, к сожалению, что имеем. По самоотдаче к ребятам нет претензий, оставили все силы, через два дня матч на кубок, нужно сохранять сейчас эмоции, провести восстановление».

«Краснодар» с 20 очками опустился на 2-е место в турнирной таблице РПЛ . «Ростов» с 10 очками располагается на 11-й позиции. В следующем туре краснодарская команда 4 октября дома сыграет с грозненским «Ахматом», «Ростов» днем позже в гостях встретится с «Оренбургом».

Также в субботу «Ахмат» дома победил «Акрон» со счетом 3:0. Грозненская команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей, она началась с назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. «Акрон» не может победить в восьмом матче подряд во всех турнирах.

«Ахмат» с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ . «Акрон» идет 14-м с 7 очками. В следующем туре грозненская команда сыграет на выезде с «Краснодаром», «Акрон» 4 октября примет «Зенит».

Глушенков снова лучший

В заключительном матче дня «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 5:2. Главным героем встречи стал Глушенков, который впервые забил четыре мяча в одном матче в чемпионате России. Предыдущий покер в РПЛ оформил нападающий «Пари НН» Хуан Боселли, который 12 мая отправил четыре мяча в ворота самарских «Крыльев Советов» (5:2). Пять голов за игру забивали Виктор Панченко (1994 год), Олег Веретенников (1998) и Матео Кассьерра (2024).

Глушенков с шестью голами идет третьим в списке лучших бомбардиров РПЛ . Лидируют нападающий «Рубина» Мирлинд Даку и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, у которых по восемь забитых мячей.

«Зенит» набрал 19 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ . «Оренбург» с 7 очками располагается на 13-й позиции.