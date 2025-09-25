В «БроукБойз» оценили игру Смолова в Кубке России

1758780056

вчера, 09:00

Нападающий помог «БроукБойз» в матчах Фонбет — Кубка России, он выделялся своим мастерством. Об этом рассказал главный тренер команды .

35-летний Смолов провел за «БроукБойз» три матча «пути регионов» в Кубке России, забив 2 гола. Во вторник «БроукБойз» дома уступили саратовскому «Соколу» (0:2) и покинули турнир.

«Он нам помог, большой мастер, — сказал Кузнецов. — Я не могу никого выделять из команды, но исполнение чуть другое, более мастеровитое. В основное он так же, как и все себя проявил. Мы оцениваем игру в коллективе. Федор забил, помог, думаю, что он и коллектив получили удовольствие от всего».