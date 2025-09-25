  • Поиск
В «БроукБойз» оценили игру Смолова в Кубке России

вчера, 09:00

Нападающий Федор Смолов помог «БроукБойз» в матчах Фонбет — Кубка России, он выделялся своим мастерством. Об этом рассказал главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.

35-летний Смолов провел за «БроукБойз» три матча «пути регионов» в Кубке России, забив 2 гола. Во вторник «БроукБойз» дома уступили саратовскому «Соколу» (0:2) и покинули турнир.

«Он нам помог, большой мастер, — сказал Кузнецов. — Я не могу никого выделять из команды, но исполнение чуть другое, более мастеровитое. В основное он так же, как и все себя проявил. Мы оцениваем игру в коллективе. Федор забил, помог, думаю, что он и коллектив получили удовольствие от всего».

Vilar
Vilar
вчера в 12:13
Вроде запретили употреблять иностранные названия?
А "Бездельники", что не звучит? Да ещё, как звучит, главное соответствует деятельности. А когда Смолова переманили, столько пафоса и .... пшик.
112910415
112910415
вчера в 12:13
не подписать такого мастера - преступление !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:46
В общем - "Молодец Федя садись 5" ( несколько двусмысленно получило - честно - не хотел .)...)))
xkgn4wnegqgz
xkgn4wnegqgz
вчера в 11:04
Больше понтов, чем мастерства.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:50
Смолов бы лучше думал, как избежать реального тюремного срока.
k4b4bmxbbeu9
k4b4bmxbbeu9
вчера в 09:41
Пусть они все себя где-нибудь в соей мудиолиге оценивают
86cc9dzwma9q
86cc9dzwma9q
вчера в 09:19, ред.
Ну всё ... у Boys паненка легенда, теперь пора милфой и в Dirty Girls идти феерить.
Вещий
Вещий
вчера в 09:18
Помог вылететь с турнира...:))))
jRest
jRest
вчера в 09:10
Стиль Смолова - пьяный мастер.
