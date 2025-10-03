Юран считает неожиданным появление баннера со своим изображением в Австрии

1759481904

вчера, 11:58

Появление баннера с изображением бывшего нападающего сборной России перед матчем второго тура общего этапа Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и шотландским «Рейнджерс» стало неожиданным для российского тренера.

Матч прошел 2 октября в австрийском Граце и завершился победой «Штурма» со счетом 2:1. Болельщики посвятили перформанс матчу пятого тура первого группового этапа Лиги чемпионов сезона-2000/01, в котором «Штурм» победил «Рейнджерс» со счетом 2:0, а один из голов забил Юран.

«С утра проснулся, многие написали, думал, что случилось. Немного шокирован, удивлен, что новое поколение болельщиков, кого-то ведь еще не было на свете, помнит. Главный фактор — российского футболиста, когда наших спортсменов не допускают, в Австрии вот так показали, это спорт вне политики. Я рад и за свою страну, это действительно молодцы болельщики австрийского „Штурма“, благодарен им, очень приятно», — сказал Юран.

1 июля Юран возглавил турецкий «Серик Беледиеспор», выступающий во втором по значимости дивизионе страны.