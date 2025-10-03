  • Поиск
Юран считает неожиданным появление баннера со своим изображением в Австрии

вчера, 11:58
ШтурмЛоготип футбольный клуб Штурм (Грац)2 : 1Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Появление баннера с изображением бывшего нападающего сборной России Сергея Юрана перед матчем второго тура общего этапа Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и шотландским «Рейнджерс» стало неожиданным для российского тренера.

Матч прошел 2 октября в австрийском Граце и завершился победой «Штурма» со счетом 2:1. Болельщики посвятили перформанс матчу пятого тура первого группового этапа Лиги чемпионов сезона-2000/01, в котором «Штурм» победил «Рейнджерс» со счетом 2:0, а один из голов забил Юран.

«С утра проснулся, многие написали, думал, что случилось. Немного шокирован, удивлен, что новое поколение болельщиков, кого-то ведь еще не было на свете, помнит. Главный фактор — российского футболиста, когда наших спортсменов не допускают, в Австрии вот так показали, это спорт вне политики. Я рад и за свою страну, это действительно молодцы болельщики австрийского „Штурма“, благодарен им, очень приятно», — сказал Юран.

1 июля Юран возглавил турецкий «Серик Беледиеспор», выступающий во втором по значимости дивизионе страны.

rryh49r78z5b
rryh49r78z5b
вчера в 18:11
Неожиданно конечно,но наверное приятно
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:50
Серёге в Серике успехов!
tc9jpsbs4m7q
tc9jpsbs4m7q
вчера в 14:21
Побольше бы в жизни таких хороших сюрпризов!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:10
Вообще-то, так могут делать персональные фанаты... Видимо один из них работает в системе клуба. А ведь такое внимание действительно приятно и стоит недорого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:24, ред.
Для Серёги это была приятная неожиданность...)
