Гендиректор ЦСКА заявил, что ему жалко репутационных потерь в деле Федотова

02 октября 2025, 17:29

Генеральному директору московского ЦСКА Роману Бабаеву жаль репутационных потерь, потраченных на дело по иску бывшего главного тренера команды Владимира Федотова о выплате компенсации из-за досрочного расторжения трудового договора клуба с тренером.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский клуб выплатить компенсацию Федотову в размере €630,7 тыс.

«Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше, — сказал Бабаев. — Исковые требования были существенно выше, больше €2 млн, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате [по разрешению споров] РФС (Российского футбольного союза — прим.) мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба, команда занимала второе место в РПЛ (Российской премьер-лиге — прим.), побеждала в кубке».

«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях. К сожалению, этого не получилось, ожидания представителей Федотова были существенно выше, поэтому та сумма, которую мы предлагали, очень близка к той, которую присудил CAS. Она не была принята, таким образом, дело перешло в юрисдикционные органы. В первой инстанции требования истца были полностью признаны необоснованными, после этого было длительное рассмотрение дела в CAS», — добавил он.

Федотову 59 лет, он возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы в 2023 году стали обладателями Кубка России, а также серебряными призерами чемпионата страны. Ранее Федотов возглавлял «Оренбург» и «Сочи», с которым команда в 2022 году стала серебряным призером чемпионата России, впервые завоевав медали высшего дивизиона.

Mikhail Troshkin
Mikhail Troshkin
сегодня в 00:07
Репутационные потери, прежде всего, ложатся на руководство клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 00:09
Ему надо было думать когда затевал эту тяжбу. А теперь репутация навек мокрая. И денег получил ровно столько сколько ему давали 2 года назад при увольнении. А адвокатам сколько отдал. Эх, Федот....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 00:06
Юристы все продумали, там все было правильно. Федотова развели наши адвокаты и в первую очередь Миша Прокопец. Наобещали ему горы золотые. А в результате он получил ту же сумму, что была прописана в контракте. Зарплату за три месяца ( это из-за 6-го места). было бы 5 было бы больше. .В результате потерял почти 2 года, сколько нервов и здоровья, денег ( услуги адвокатов дорогие), а главное сильно подмочил репутацию. Теперь долго отмываться будет и ждать, пока Акрон, к примеру не пригласит. Золотые слова Жадность фраера сгубила еще никто не опроверг.
isamsn
isamsn
02 октября в 21:05, ред.
Что то юристы клуба не продумали при заключении контракта раз такие проблемы возникли. Федотову удачи в тренерской карьере, ну или на заслуженном отдыхе.
shlomo
shlomo
02 октября в 20:20
Думать надо было когда его брали... что теперь пенять на результат...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 октября в 19:33
Чуть ниже один ярый КБ желает удачи Березуцкому и Лзагоеву, которые в этом пожелании не нуждаются ибо прекрасно работают в замечательном клубе ЦСКА, который тренирует культурный и воспитанный тренер, а не гопник быдлоган с внешностью и замашками дикого кабана. У меня к нему вопрос. А почему бы ему не пожелать удачи 22 тренерам КБ, изгнанным из этого клуба в 21 веке.:
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 октября в 19:29
Самое смешное, что именно такую сумму ( зарплату за 3 месяца) ему и предлагали в ЦСКА при расторжении контракта. Пошел на скандал. Результат. Потерял почти 2 года. Суды и адвокаты тоже не бесплатные, значит и деньги еще потерял. Ну а про репутацию можно и не вспоминать. Одним словом опозорился очень неплохой по меркам РПЛ тренер.
25процентный клоун
25процентный клоун
02 октября в 19:24, ред.
Руй Витория, Ваноли, Абаскаль, Тедеска все ушли спокойно, без проблем, и с уважением.
Спартак это не банда мошенников
25процентный клоун
25процентный клоун
02 октября в 19:21
Обнял Федотова и удачи ему, хоть и не люблю его. Удачи Тошичу, Хонде, Николичу, Фернандесу, А. Березуцкому, Дзагоеву и ещё очень многим и многим.
Не легко выбраться из пропасти, лучше в неё не попадать
112910415
112910415
02 октября в 18:50
Ладно, проехали.
stanichnik
stanichnik
02 октября в 18:43
Фамилия Федотов, для ЦСКА это не пустой звук, Григорий Федотов прославил свою родную команду лейтенантов на долгие годы, и очень жаль, что сегодня в армейском клубе эта фамилия произносится в негативной тональности, хотя и Владимир Валентинович сумел привести клуб и к медалям и к завоеванию трофея, о чём не забыл упомянуть и Бабаев. Но сегодня, в отличии от того времени громких побед советского спорта на первом месте в спорте стоят не спортивные достижения, а товарно-денежные отношения и, кто тут прав, пойди разберись. Очень не хотелось бы, чтобы этот конфликт оставил отпечаток на деятельности Федотова-тренера, добивавшегося хороших результатов с клубами, в которых он работал в последнее время.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
02 октября в 18:38
Всегда жалел, что Федотов, вот так, некрасиво расстался с ЦСКА. Отличный, вдумчивый тренер. Теперь, конечно, не просто ему будет найти команду, если конечно, кто-то захочет рискнуть... Жаль мужика, очень жаль. Не много в России классных тренеров, теперь, стало на одного меньше.
Scorp689
Scorp689
02 октября в 18:04
Федотов завязал с футболом, отбивал безбедную пенсию...
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 17:59
Надо было раньше решать вопрос, а не сейчас говорить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 октября в 17:58
Хотел более 2-х лимонов, получит менее 7-от тыс.
Вопрос закрыт, репутация Федотова подмочена.)))
25процентный клоун
25процентный клоун
02 октября в 17:46
