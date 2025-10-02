Гендиректор ЦСКА заявил, что ему жалко репутационных потерь в деле Федотова

1759415368

02 октября 2025, 17:29

Генеральному директору московского ЦСКА Роману Бабаеву жаль репутационных потерь, потраченных на дело по иску бывшего главного тренера команды о выплате компенсации из-за досрочного расторжения трудового договора клуба с тренером.

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) обязал московский клуб выплатить компенсацию Федотову в размере €630,7 тыс.

«Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше, — сказал Бабаев. — Исковые требования были существенно выше, больше €2 млн, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате [по разрешению споров] РФС (Российского футбольного союза — прим.) мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба, команда занимала второе место в РПЛ (Российской премьер-лиге — прим.), побеждала в кубке».

«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях. К сожалению, этого не получилось, ожидания представителей Федотова были существенно выше, поэтому та сумма, которую мы предлагали, очень близка к той, которую присудил CAS . Она не была принята, таким образом, дело перешло в юрисдикционные органы. В первой инстанции требования истца были полностью признаны необоснованными, после этого было длительное рассмотрение дела в CAS », — добавил он.