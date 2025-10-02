Гендиректор ЦСКА заявил, что ему жалко репутационных потерь в деле Федотова

Генеральному директору московского ЦСКА Роману Бабаеву жаль репутационных потерь, потраченных на дело по иску бывшего главного тренера команды Владимира Федотова о выплате компенсации из-за досрочного расторжения трудового договора клуба с тренером.
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский клуб выплатить компенсацию Федотову в размере €630,7 тыс.
«Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше, — сказал Бабаев. — Исковые требования были существенно выше, больше €2 млн, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате [по разрешению споров] РФС (Российского футбольного союза — прим.) мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба, команда занимала второе место в РПЛ (Российской премьер-лиге — прим.), побеждала в кубке».
«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях. К сожалению, этого не получилось, ожидания представителей Федотова были существенно выше, поэтому та сумма, которую мы предлагали, очень близка к той, которую присудил CAS. Она не была принята, таким образом, дело перешло в юрисдикционные органы. В первой инстанции требования истца были полностью признаны необоснованными, после этого было длительное рассмотрение дела в CAS», — добавил он.
Федотову 59 лет, он возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы в 2023 году стали обладателями Кубка России, а также серебряными призерами чемпионата страны. Ранее Федотов возглавлял «Оренбург» и «Сочи», с которым команда в 2022 году стала серебряным призером чемпионата России, впервые завоевав медали высшего дивизиона.
Спартак это не банда мошенников
Не легко выбраться из пропасти, лучше в неё не попадать
Болейте за своих, а не против чужих!
Вопрос закрыт, репутация Федотова подмочена.)))
Очень некрасивая, очередная история армейцев
