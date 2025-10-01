  • Поиск
Митрофанов считает, что в формате Кубка России есть минусы

01 октября 2025, 14:30

Формат Фонбет — Кубка России по футболу является не до конца спортивным, в нем есть минусы. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Кубок России разделен на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» клубы проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

«Формат кубка можно и нужно апгрейдить, он должен развиваться. Я свое личное мнение высказывал, что с первого дня не считаю этот формат до конца спортивным, в нем есть минусы, связанные с тем, что кубок — соревнование, которое приводит сильные клубы в регионы, где бы они никогда не оказались. Нам удалось заместить эту ситуацию компенсационными мерами. Какие-то вещи можно обсуждать сколь угодно долго, но есть рабочая процедура, где мы с клубами и лигой обсуждаем инициативы, в том числе по изменению формата кубка», — сказал Митрофанов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

112910415
112910415
02 октября в 08:10
а плюсы какие-то есть в этом формате ?
umzqw87ux5vr
umzqw87ux5vr
01 октября в 19:48
Надо вернуть прежнюю форму, игра на вылет, этим и отличаются игры на кубок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 18:12
Если команда проиграв 3 матча в Кубке продолжает там играть - то это какой то юмористический "кубок"......
Просто наличие игр в безеврофутбольный период сами по себе не несут ни мотивационной ни амбициозной нагрузки....
Нужны игры - сделали бы как на острове....два Кубка...
Но за титул биться надо...на вылет...а не вату катать...не сожалея о проигрышах которые можно исправить....чем самым исключая сам по себе кубковый соревновательный принцип.......
Vladimir808
Vladimir808
01 октября в 18:06
Как интересно.)) Сначала они замутили кубок , а через несколько лет он понял, что вовсе и не спортивный принцип у этого соревнования))) А был кстати абсолютно правильный вариант Кубка.
adekvat
adekvat
01 октября в 17:22
Путь муть неправильно это, проиграл все домой ни каких шансов.
lotsman
lotsman
01 октября в 16:51
Кубок страны по футболу должен завоёвываться в спортивной борьбе, а не в медийном шоу. Борьба за кубок - игры на вылет. Сыграл дома - в гостях и по результату либо вылетел, либо прошёл дальше. Проиграл, значить проиграл, а не перешёл в другую группу из которой есть возможность опять вернуться и выиграть. Правильно здесь пишут, превратили спорт в шоу.
sv_1969
sv_1969
01 октября в 16:03
Это он получается только очухался?
c297prs29rn2
c297prs29rn2
01 октября в 15:25, ред.
Это не формат, а просто редкостная бредятина. Они с Муть В просто созданы друг для друга
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 15:16
Всегда найдутся недовольные любым форматом...
Capral
Capral
01 октября в 15:09
Как можно считать кубок страны нормальным, если на поле выходит 70-й старик или в соревновании принимают участие музыканты. Это неудачное шоу, но точно не кубок России. Превратили достойный турнир в отстойный. Не говоря уже о формуле проведения - с путями регионов и прочими маразматичными этюдами...
Мда, вспоминаю кубок СССР, какие были игры, какие футболисты!!! А сейчас, какой-то поц орет на весь экран в прямом эфире матерные слова, и это называется кубок России. Никакого уважения к турниру, который сам себя не уважает...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 октября в 14:58
адреналин и истинную интригу Кубковые матчи потеряли.
что за Кубок, где можно несколько раз проиграть?
ясно, это формат КР как компенсация по матчам из за отсутствия еврокубков.
тогда пусть для полного счастья сделают Кубок Лиги, Кубок Президента, Кубок Федерации, Кубок Газпрома и прочее.
зачем это все?
почему нормальный кубок нельзя играть, одну на выезде, другую дома.
проиграл, вылетел, до свидание.
и никаких вторых шансов.
Vilar
Vilar
01 октября в 14:53
Ему бы посчитать все минусы в рфс.
