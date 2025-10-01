Митрофанов считает, что в формате Кубка России есть минусы

Формат Фонбет — Кубка России по футболу является не до конца спортивным, в нем есть минусы. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Кубок России разделен на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» клубы проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.
«Формат кубка можно и нужно апгрейдить, он должен развиваться. Я свое личное мнение высказывал, что с первого дня не считаю этот формат до конца спортивным, в нем есть минусы, связанные с тем, что кубок — соревнование, которое приводит сильные клубы в регионы, где бы они никогда не оказались. Нам удалось заместить эту ситуацию компенсационными мерами. Какие-то вещи можно обсуждать сколь угодно долго, но есть рабочая процедура, где мы с клубами и лигой обсуждаем инициативы, в том числе по изменению формата кубка», — сказал Митрофанов.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Мда, вспоминаю кубок СССР, какие были игры, какие футболисты!!! А сейчас, какой-то поц орет на весь экран в прямом эфире матерные слова, и это называется кубок России. Никакого уважения к турниру, который сам себя не уважает...
Мда, вспоминаю кубок СССР, какие были игры, какие футболисты!!! А сейчас, какой-то поц орет на весь экран в прямом эфире матерные слова, и это называется кубок России. Никакого уважения к турниру, который сам себя не уважает...