Митрофанов считает, что в формате Кубка России есть минусы

1759318208

01 октября 2025, 14:30

Формат Фонбет — Кубка России по футболу является не до конца спортивным, в нем есть минусы. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

Кубок России разделен на «путь Российской премьер-лиги ( РПЛ )» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ » клубы проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ », третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

«Формат кубка можно и нужно апгрейдить, он должен развиваться. Я свое личное мнение высказывал, что с первого дня не считаю этот формат до конца спортивным, в нем есть минусы, связанные с тем, что кубок — соревнование, которое приводит сильные клубы в регионы, где бы они никогда не оказались. Нам удалось заместить эту ситуацию компенсационными мерами. Какие-то вещи можно обсуждать сколь угодно долго, но есть рабочая процедура, где мы с клубами и лигой обсуждаем инициативы, в том числе по изменению формата кубка», — сказал Митрофанов.