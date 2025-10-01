  • Поиск
Дворкович объяснил, чего не хватило «Кайрату» в матче с «Реалом»

01 октября 2025, 09:24
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Футболисты казахстанского «Кайрата» быстро потеряли силы, поэтому не смогли навязать борьбу испанскому «Реалу» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Такое мнение высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Матч прошел 30 сентября в Казахстане и завершился победой «Реала» со счетом 5:0.

«Мне кажется, что „Кайрат“ играл достаточно дисциплинированно до определенного момента. Но было видно, что силы кончались быстро, ноги не держали, было трудно, — сказал Дворкович. — Хотя когда при счете 2:0 почти был пенальти, его отменили, кто знает, что могло бы произойти. Мой прогноз был 3:0, но получилось крупнее».

«До счета 3:0, пока была борьба, точно был праздник. Команду гнали вперед, поддержали, потом все-таки погрустнело», — добавил он.

Также Дворкович назвал лучшего футболиста матча. «Очевидно, что дали награду Килиану Мбаппе, хет-трик сделал. Все время рвался к воротам. Мне еще понравился защитник „Реала“ Дин Хёйсен, хотя играл не против топовых нападающих, но перехватывал все мячи. — отметил Дворкович. — Его пройти было почти невозможно. Мбаппе, конечно, абсолютная звезда. И понравилась концентрация вратарей в целом, очень молодой казахстанский вратарь был хорош, ему было крайне сложно, но он вытащил все, что смог. Пару раз ошибся буквально, в моменте с пенальти прежде всего. А так — здорово. Но и Тибо Куртуа [был хорош], такие игры очень сложны для вратарей фаворитов, потому что моментов мало, нужно сохранить концентрацию, Куртуа ее сохранил до конца».

«Кайрат» провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому «Спортингу».

A.S.A
A.S.A
01 октября в 12:21
Соседям много чего не хватило....уровень игроков разный, уровень их мастерства тоже заметно отличается, физические возможности, так же опыта таких больших матчей, была самоотдача и огромное желание не ударить в грязь лицом......на одном желании далеко не уйдешь. Да, кто-то может сказать, что ЦСКА или Шахтер побеждали Реал, и как-бы уровень этих команд тоже ниже, но они были опытнее в плане высиуплений в ЕК, имели опыт больших матчей и побед в таки матчах....
Кайрату удачи, победы придут со временем, а пока набивайте шишки, получайте опыт, кайфуйте от происходящего!
nubom
nubom
01 октября в 12:17
А как насчет прогноза, касающегося своей непосредственной деятельности? Хотелось бы напомнить, что FIDE, возглавляемая Дворковичем, запретила выступление российских шахматистов в личных турнирах под флагом России...
adekvat
adekvat ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
01 октября в 11:27, ред.
Чему быть, того не миновать. Казахстанские болельщики как Якубович, они всю ночь гуляли и радовались.
Alex_67
Alex_67 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
01 октября в 10:56
Я проверил, всё удалено.
Alex_67
Alex_67
01 октября в 10:49
Еще один эксперт появился — ему прямая дорога в студию Матч ТВ...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
01 октября в 10:37
Да хорош уже мусолить эту тему.
Понятное дело, что Кайрат даже 1% шанса не имел в этой встречи.
До матча был железный прогноз 4-0 или 5-0
Так и получилось
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
01 октября в 10:36
Доброе утро.

Осуществили возраст всех ставок на этот матч.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
01 октября в 10:33
Здравствуйте. Не учитываются очки заработанные в финальные день, считаются отдельно от дней месяца до финального дня.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Вещий (раскрыть)
01 октября в 10:25, ред.
Там не только отменённый пеналь в ворота Мадрида, но ещё и отсутствие ЖК за симуляцию Громыки.
ejr8rq7hq4tj
ejr8rq7hq4tj
01 октября в 10:24
Не хватило Дворковича на бровке с криками "Лошадью ходи, лошадью, век воли не видать!"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 октября в 10:22
если Кайрат был разгромлен Спортингом, то и против Реала, понятно, никак не вытянет. но бесспорно, есть прогресс казахского футбола, Кайрат вышел
в основную стадию ЛЧ, принимают в гостях сам Реал, будет играть с Арсеналом и др. европейскими клубами.
10 лет назад кто то верил в это? лично я нет..
очень круто казахи развиваются на всех фронтах в спорта и экономике.
молодцы, сегодня проиграли, через 5 лет будут давать настоящий бой, будет и первая победа в групповом этапе ЛЧ.
так и происходит развитие.
112910415
112910415
01 октября в 10:13
Возможно, мастерства не хватило.
Но это только версия.
zq3t5d6rk82x
zq3t5d6rk82x
01 октября в 09:57
Просто результат был предопределён, любые оправдания здесь не проходят
Шуня771
Шуня771
01 октября в 09:55
Что это за команда, выдохлась за один тайм?
Меньше баранину и лошаков кушать надо, каши, каши и ещё раз каши.
sv_1969
sv_1969
01 октября в 09:51
Ну Дворкович то знает. Это не шахматы)х
Вещий
Вещий
01 октября в 09:47
Тут еще и отменённый одиннадцатиметровый в ворота Мадрида наверняка морально подбил казахстанцев, и после этого Килиан оформил хет-трик, окончательно похоронив команду Уразбахтина.
shlomo
shlomo
01 октября в 09:43
Ну, класс, что ж тут поделаешь? Понятно, что тяжко Кайрату сразу против грандов играть.... первый тайм алматинцы отыграли достойно, да и не пропустили бы, наверное, если бы не пенальти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 октября в 09:42, ред.
Как президент шахматной федерации Дворкович должен был сказать, что Кайрату на поле не хватило пары слонов, ладей, коней и Ферзя. Одними пешками игру не выиграть.
shur
shur
01 октября в 09:41
"...До счета 3:0, пока была борьба....????????!!!!!!!!!!"
....лошадью ходи, век воли не видать!
jRest
jRest
01 октября в 09:41
Не хватило ещё 10-15 человек на поле. Тогда бы точно победили. 🤔
