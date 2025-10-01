Дворкович объяснил, чего не хватило «Кайрату» в матче с «Реалом»

1759299871

01 октября 2025, 09:24

Футболисты казахстанского «Кайрата» быстро потеряли силы, поэтому не смогли навязать борьбу испанскому «Реалу» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Такое мнение высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) .

Матч прошел 30 сентября в Казахстане и завершился победой «Реала» со счетом 5:0.

«Мне кажется, что „Кайрат“ играл достаточно дисциплинированно до определенного момента. Но было видно, что силы кончались быстро, ноги не держали, было трудно, — сказал Дворкович. — Хотя когда при счете 2:0 почти был пенальти, его отменили, кто знает, что могло бы произойти. Мой прогноз был 3:0, но получилось крупнее».

«До счета 3:0, пока была борьба, точно был праздник. Команду гнали вперед, поддержали, потом все-таки погрустнело», — добавил он.

Также Дворкович назвал лучшего футболиста матча. «Очевидно, что дали награду Килиану Мбаппе, хет-трик сделал. Все время рвался к воротам. Мне еще понравился защитник „Реала“ Дин Хёйсен, хотя играл не против топовых нападающих, но перехватывал все мячи. — отметил Дворкович. — Его пройти было почти невозможно. Мбаппе, конечно, абсолютная звезда. И понравилась концентрация вратарей в целом, очень молодой казахстанский вратарь был хорош, ему было крайне сложно, но он вытащил все, что смог. Пару раз ошибся буквально, в моменте с пенальти прежде всего. А так — здорово. Но и Тибо Куртуа [был хорош], такие игры очень сложны для вратарей фаворитов, потому что моментов мало, нужно сохранить концентрацию, Куртуа ее сохранил до конца».

«Кайрат» провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому «Спортингу».