Футболист ЦСКА Попович назвал Конте великим тренером

30 сентября 2025, 13:17

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Матия Попович назвал главного тренера итальянского «Наполи» Антонио Конте великим тренером.

Попович перешел в ЦСКА 11 сентября из «Наполи», за который выступал с января 2024 по сентябрь 2025 года. Он не провел ни одного матча за основную команду неаполитанцев. За молодежную команду «Наполи» полузащитник забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.

«Конте — великий специалист, „Наполи“ — великий клуб, и там великие игроки», — сказал Попович.

Конте в прошлом сезоне стал чемпионом Италии в качестве тренера пятый раз, сравнявшись с Марчелло Липпи и бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. Больше побеждали только Джованни Трапаттони (7) и Массимилиано Аллегри (6). При этом Конте стал первым тренером в истории чемпионата Италии, который завоевал титул с тремя разными командами. До этого специалист трижды побеждал с «Ювентусом» (2011/12, 2012/13, 2013/14), а также приводил к золотым медалям «Интер» (2020/21).

