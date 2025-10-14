 
 
 
Soccer.ru
Россия разгромила Боливию

14 октября 2025, 22:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Сборная России обыграла Боливию 3:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене».

Голами отличились Лечи Садулаев (18'), Алексей Миранчук (43') и Иван Сергеев (57').

Следующий матч Россия проведет 12 ноября. Соперником команды будет сборная Перу.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 октября в 01:18
Скоро ФИФА расширит число участников ЧМ до 96-ти команд....
И Карпин половину из них деклассирует....
sv_1969
sv_1969
14 октября в 22:59
Хороший результат но хотелось бы наших в гостях увидеть
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
14 октября в 22:50
Боливийцы смотрелись живее иранцев.
Но товарняк - есть товарняк.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 октября в 22:42
Сборная Боливии понравилась хорошей техникой и выносливостью игроков.
Наша -- жаждой победы. Первый тайм лучше второго. .
Твой Арсен
Твой Арсен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 октября в 22:23, ред.
Скажи спасибо, что там пока нет отдельной группы для Сан Марино, Лихтенштейна и Андорры с Мальтой. Вообще какая-то дискриминация почтальонов и курьеров.
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 22:19
Пора проводить товарищеский ЧМ!!))
Lobo77
Lobo77
14 октября в 22:17
Корону Карпину!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 октября в 22:11, ред.
Посмотрели двух участников ЧМ-26. Есть еще Узбекистан, Катар и еще десятка полтора подобных грандов. И зачем ФИФА так девальвировала футбольный ЧМ? Там должны играть сильнейшие
a-league
a-league
14 октября в 22:10
Армейский костяк зарешал
