Россия разгромила Боливию

Сборная России обыграла Боливию 3:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене».
Голами отличились Лечи Садулаев (18'), Алексей Миранчук (43') и Иван Сергеев (57').
Следующий матч Россия проведет 12 ноября. Соперником команды будет сборная Перу.
И Карпин половину из них деклассирует....
Но товарняк - есть товарняк.
Наша -- жаждой победы. Первый тайм лучше второго. .
