Сборная Кабо-Верде впервые отобралась на чемпионат мира

13 октября 2025, 21:00
Кабо-ВердеЛоготип футбольный клуб Кабо-Верде3 : 0Логотип футбольный клуб ЭсватиниЭсватиниМатч завершен

Сборная Кабо-Верде со счетом 3:0 обыграла команду Эсватини в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть первенства.

Голами у победителей отметились Дайлон Роша Ливраменту (54-я минута), Уилли Семеду (54) и Стопира (90+1). Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Команда Кабо-Верде выиграла группу с 23 очками по итогам 10 туров. Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира.

Сборная Кабо-Верде стала 22-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира и Ганы.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Источник: itar-tass.com
Karkaz
Karkaz ответ Niagara (раскрыть)
14 октября в 17:55
А ну это меняет дело) Свазиленд под другим соусом)
Niagara
Niagara ответ Karkaz (раскрыть)
14 октября в 08:25
это бывший Свазиленд если что)
112910415
112910415
14 октября в 06:29
не бывает же никакого Эсватини ?!
happy 50
happy 50
14 октября в 00:58
ЧМ привращается в откровенно слабый турнир.
Karkaz
Karkaz
13 октября в 23:56
Много слышал экзотических стран, но впервые слышу об Эсватини)
sv_1969
sv_1969 ответ Grizly88 (раскрыть)
13 октября в 22:09
Ну эта слабая Камерун опередить смогла
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 октября в 22:04
Камерун остался вторым.
теперь у неукротимых львов долгий путь в стыковых матчей чтоб попасть на ЧМ
Grizly88
Grizly88
13 октября в 22:03
Ну и зачем эти слабые сборные на чм? Зря они расширили число участников чм, булочки для Мбаппе и Холланда
