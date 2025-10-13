Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть исландцев в матче отбора ЧМ

1760388281

13 октября 2025, 23:44

Футболисты сборной Франции со счетом 2:2 сыграли вничью с командой Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Рейкьявике.

У французов голы забили Кристофер Нкунку (63-я минута) и Жан-Филипп Матета (68). В составе исландцев отличились Виктор Паульссон (39) и Кристиан Хлинссон (70).

Встречу пропустил капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий покинул расположение сборной после домашней игры с командой Азербайджана (3:0), в которой получил повреждение лодыжки. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.

По итогам четырех туров сборная Франции лидирует в группе с 10 очками. Следом идут команды Украины (7), Исландии (4) и Азербайджана (1).