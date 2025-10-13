 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Европа

Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть исландцев в матче отбора ЧМ

13 октября 2025, 23:44
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия2 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Футболисты сборной Франции со счетом 2:2 сыграли вничью с командой Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Рейкьявике.

У французов голы забили Кристофер Нкунку (63-я минута) и Жан-Филипп Матета (68). В составе исландцев отличились Виктор Паульссон (39) и Кристиан Хлинссон (70).

Встречу пропустил капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий покинул расположение сборной после домашней игры с командой Азербайджана (3:0), в которой получил повреждение лодыжки. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.

По итогам четырех туров сборная Франции лидирует в группе с 10 очками. Следом идут команды Украины (7), Исландии (4) и Азербайджана (1).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Германия победила Северную Ирландию в матче отбора ЧМ-2026
13 октября
Сборная Кабо-Верде впервые отобралась на чемпионат мира
13 октября
Молодежная сборная России сыграла вничью с Беларусью в товарищеском матче
13 октября
Сборная Узбекистана потерпела первое поражение под руководством Каннаваро
13 октября
Беларусь проиграла Шотландии и потеряла шансы на выход на чемпионат мира
12 октября
Нидерланды разгромили Финляндию
12 октября
 
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
14 октября в 10:18
....подписываюсь под каждом слове.....!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
14 октября в 08:30
Для чего в заголовке статьи выделили факт отсутствия Мбаппе?
Что, только он отсутствовал у Франции?
А другие игроки и в другом сочетании не способны победить Исландию?
Мбаппе велик- это факт, но зачем выделять его отсутствие? Непонятно...
Bad Listener
Bad Listener
14 октября в 07:11, ред.
Вот как хотите, а я уже с чемпионата Европы не ощущаю что сборная Франции это какая-то грозная сила, не наводит она ужаса, вот и исландцы это почувствовали и сыграли в футбол потому что с такими можно и нужно играть. В мировых грандах в большинстве своём сейчас как будто хребта, солидности, зрелости и стабильности не хватает, впечатление листьев на ветру, а на одном таланте далеко не уедешь. Только наверное сборная Испании из всей Европы ещё наводит ужас, остальные умиляют как малые дети в своих непрекращающихся попытках научиться ходить
shlomo
shlomo
14 октября в 06:31
Да уж.... спаситель Франции не вовремя травмировался
112910415
112910415
14 октября в 05:29
потеряли верность удара !
Comentarios
Comentarios ответ xddy7264m7ek (раскрыть)
14 октября в 05:18
Да и сним нет игры
xddy7264m7ek
xddy7264m7ek
14 октября в 05:15
Не идут дела у лягушатников без черепашки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 05:14
-Черепах!- говорили они! А оказывается, что без него как без рук...
Giallorossi
Giallorossi
14 октября в 02:39
Исландия крепкий орешик!
Stojik
Stojik
14 октября в 01:20
И с Мбаппе было бы тоже самое.
Alex_67
Alex_67
14 октября в 00:36, ред.
Если заголовок соответствует действительности, то это не красит ни Сборную Франции 🇫🇷, ни ее нынешнего главного тренера. Нельзя зависеть от одного человека . Мне кажется, зря ФФФ согласовала, в своё время, продление контракта с известным наставником. Что-то у него перестало получаться и уже давно. Зачем тренер затеял показательный воспитательный процесс в отношении Мбаппе? Кстати Киллиан поступил мудро — он публично признал свои ошибки. А ведь мог устроить истерику, как Левандовски в сборной Польши. И вообще, Франция перестала быть очень убедительной. На днях Зидан напоминал о себе... Может быть, пока не поздно, сделать рокировку. На кону титул, за который французы просто обязаны бороться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 00:36
Мбаппезависимый Дешам??
Навряд ли....
Lobo77
Lobo77
14 октября в 00:29
Экпериментальный состав.
Не умение Дешама строить позиционную игру.
56 с правого фланга обороны Барселоны.
Ну и судьи вместе с ВАР в первом голе.
Вот и ничейка.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 октября в 00:14
ладно, французы без Мбаппе не проиграли.
но Швеция с мегазвездами Дьекереш, Исак и Эланга бессильно уступили косоварам))
STVA 1
STVA 1
14 октября в 00:09
Не факт что они выиграли бы , если бы играл черепахин! Но шансов было бы больше
Nenash
Nenash
13 октября в 23:58
Ай, да щербатый.. 🤭
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 