«Спартак» одержал победу над «Спартаком-2» в товарищеском матче

14 октября 2025, 16:10

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче со счетом 3:2. Игра прошла на базе «Спартака».

В составе победителей отличились Пабло Солари (31-я минута), Эсекьель Барко (40) и Даниил Зорин (43). В составе «Спартака-2» голы забили Вадим Цыганков (23) и Александр Добродицкий (58).

После 11 туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет шестым в турнирной таблице, на счету команды 18 очков. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 18 октября дома против «Ростова».

Брулин
Брулин
14 октября в 23:15
Заболотный и здесь не отличился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 22:57
Можно и мини турнир организовать....
Спартак...Спартак-2...Спартак Кострома...Спартак Тамбов...Спартак Нальчик...
tmq8y928bm7x
tmq8y928bm7x
14 октября в 20:45
Хорошо размялись обе команды, старшие выиграли, так и должно быть
ABir
ABir
14 октября в 20:34
Хороший обоюдоинтересный товарняк получился.
112910415
112910415
14 октября в 19:16
Ого, победили!
25процентный клоун
25процентный клоун
14 октября в 18:28
Да и понишек должны были обыгрывать с таким же счётом
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
14 октября в 18:21
...а Я мечтаю увидеть товарняк Барселона (Барса 1) - Интер Майами
(Барса 2)....!!! Тоже веселуха в своём роде ....!
shlomo
shlomo
14 октября в 17:57
Ростов это тебе не Спартак 2... может быть и другой результат...
z4yhw4m67b2f
z4yhw4m67b2f
14 октября в 17:54
Неужели кроме новостей о тренировках команды из середины таблицы и писать больше нечего.
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
14 октября в 17:26, ред.
Это я к тому что про тренировки то новостей тут не пишут, я ещё не видел, а тут написали, а так конечно редакции виднее, я просто лично за матч подобное мероприятие не считаю
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 17:12
Можно было из уважения к красно-белому "дерби" полностью огласить составы команд, народ должен знать имена всех своих героев, в том числе тех, кто, пока, не играет за сборные. Надеюсь, по стадиону объявили, что Манфред Угальде забил за свою Сборную и внёс посильный вклад в победу?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
14 октября в 17:00
Новости про наиболее популярные российские клубы, как и в общем-то в целом клубы РПЛ, в среднем вызывают немалый интерес, вне зависимости от типа новости.
Bad Listener
Bad Listener
14 октября в 16:58
Так это тренировка была, двухстороночку сгоняли, не стоит внимания и уж тем более новости на Соккере
Сп62
Сп62
14 октября в 16:57
А где во время матча сидел Деян?
Варвар7
Варвар7
14 октября в 16:27
Всё правильно победил сильнейший , хотя Спартак 2 оправдал своё название и забил 2....)))
STVA 1
STVA 1
14 октября в 16:27
Было бы смешно если бы наоборот счет был
