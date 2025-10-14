«Спартак» одержал победу над «Спартаком-2» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче со счетом 3:2. Игра прошла на базе «Спартака».
В составе победителей отличились Пабло Солари (31-я минута), Эсекьель Барко (40) и Даниил Зорин (43). В составе «Спартака-2» голы забили Вадим Цыганков (23) и Александр Добродицкий (58).
После 11 туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет шестым в турнирной таблице, на счету команды 18 очков. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 18 октября дома против «Ростова».
(Барса 2)....!!! Тоже веселуха в своём роде ....!
(Барса 2)....!!! Тоже веселуха в своём роде ....!