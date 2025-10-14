«Спартак» одержал победу над «Спартаком-2» в товарищеском матче

1760447454

14 октября 2025, 16:10

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче со счетом 3:2. Игра прошла на базе «Спартака».

В составе победителей отличились Пабло Солари (31-я минута), Эсекьель Барко (40) и Даниил Зорин (43). В составе «Спартака-2» голы забили Вадим Цыганков (23) и Александр Добродицкий (58).