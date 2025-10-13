Германия победила Северную Ирландию в матче отбора ЧМ-2026

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Северная Ирландия и Германия. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол в поединке забил Ник Вольтемаде (31').
По итогам встречи Северная Ирландия имеет 6 очков, у гостей — 9 очков.
В следующем матче Северная Ирландия сыграет 14 ноября, соперником будет Словакия. Германия проведет следующий матч также 14 ноября (соперник — Люксембург).
Непонятна позиции Нагельсмана. Неужто в Германии так всё плохо, что нельзя 10 полевых сколотить ? На ЧМ 2026 ваще перспектив ноль, ведь на сегодня немцы по игре даже не в 5-ке по Европе..., а есть ещё и ЮА.
P.S. Ну и Елагин на Окко - гвоздь программы. Мужик только в самом конце узрел, что Вольтемаде забил плечом... Видать блат у Елагина тот ещё, - балаболит всегда что попало, матчи освещает абы как, а футбольные эпизоды трактует как дитё. Некомпетентный в футболе абсолютно. (facepalm)
В остальном полный ноль: не открыться не может, ни обострить, ни ускориться, ни позицию выбрать в качестве адресата позиционного нападения... Да, бегает по всему полю, страхует партнёров, отрабатывает в защите..., но разве это его предназначение ? Как форвард абсолютно бесполезен.
