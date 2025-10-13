 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Европа

Германия победила Северную Ирландию в матче отбора ЧМ-2026

13 октября 2025, 23:40
Северная ИрландияЛоготип футбольный клуб Северная Ирландия0 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Северная Ирландия и Германия. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке забил Ник Вольтемаде (31').

По итогам встречи Северная Ирландия имеет 6 очков, у гостей — 9 очков.

В следующем матче Северная Ирландия сыграет 14 ноября, соперником будет Словакия. Германия проведет следующий матч также 14 ноября (соперник — Люксембург).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная Кабо-Верде впервые отобралась на чемпионат мира
13 октября
Молодежная сборная России сыграла вничью с Беларусью в товарищеском матче
13 октября
Сборная Узбекистана потерпела первое поражение под руководством Каннаваро
13 октября
Беларусь проиграла Шотландии и потеряла шансы на выход на чемпионат мира
12 октября
Нидерланды разгромили Финляндию
12 октября
Фарерские острова обыграли Чехию в матче отбора ЧМ-2026
12 октября
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
14 октября в 11:05, ред.
Трудно сказать... Поколение сейчас слабенькое. Ведь даже такая посредственность как Шлоттербек для Маншафт сейчас ВАУ. Раньше таких защитников как Нико пачка в Бундесе была, а сегодня... В нападении таких как Клозе, так и вовсе нет..., даже близко. Киммих, Горецка, Вирц, Мусиала - все те, кто что то могут, остальные полевые абсолютно не тянут.

Смотрел нынешних сборников... Даже условная Дания и Норвегия сегодня не дадут немцам играть. Ну а Франция с Испанией просто разнесут бюргеров под орех. У последних по 2 боевых состава; у Фуэнте и Дешама - лишь проблема выбора игроков и их сочетаний. А у немцев, по всей видимости, кадровый голод. Не думаю я, чтоб Нагель был не в состоянии ребят хороших найти.
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 05:55
Кто это играл в форме сборной Германии?
112910415
112910415
14 октября в 05:31
удивительно слабая Германия ...
STVA 1
STVA 1
14 октября в 02:58
( пришлось немцам помучиться с противником
a7vqd437qmfr
a7vqd437qmfr
14 октября в 01:23
Очень, очень скромно для Германии в таком матче.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 октября в 00:51
Когда, по Вашему мнению, наступят более хорошие времена для сборной Германии и её болельщиков?
Grizly88
Grizly88 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 октября в 00:43
Он и не должен пахать он должен ждать мяч у штрафной
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
14 октября в 00:12, ред.
Чем Вольтемаде радует ? Выпрыгнул, глаза зажмурил, голову опустил, мячик тупо угодил в плечо и отрекошетил в раму, как от полена... И это - за весь матч против ирландцев...
В остальном полный ноль: не открыться не может, ни обострить, ни ускориться, ни позицию выбрать в качестве адресата позиционного нападения... Да, бегает по всему полю, страхует партнёров, отрабатывает в защите..., но разве это его предназначение ? Как форвард абсолютно бесполезен.
Grizly88
Grizly88
14 октября в 00:05
Вольтемаде радует Баварии надо было его покупать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 октября в 23:52, ред.
У Германии 2 удара в створ, у Ирландии - 3. Это катастрофа для немцев. Половина состава Маншафт - реальный футбольный шлак: Павлович, Та, Баум, Вольтемаде и криво-косоглазый Адиеми, у которого мозг покинул черепную коробку и весь ушёл в волосяной покров...
Непонятна позиции Нагельсмана. Неужто в Германии так всё плохо, что нельзя 10 полевых сколотить ? На ЧМ 2026 ваще перспектив ноль, ведь на сегодня немцы по игре даже не в 5-ке по Европе..., а есть ещё и ЮА.

P.S. Ну и Елагин на Окко - гвоздь программы. Мужик только в самом конце узрел, что Вольтемаде забил плечом... Видать блат у Елагина тот ещё, - балаболит всегда что попало, матчи освещает абы как, а футбольные эпизоды трактует как дитё. Некомпетентный в футболе абсолютно. (facepalm)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 