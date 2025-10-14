Нигерия сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 благодаря победе над Бенином

1760467143

14 октября 2025, 21:39

Сборная Нигерии разгромила Бенин 4:0 в матче 10-го тура африканской квалификации к ЧМ -2026.

Это позволило нигерийцам сравняться с Бенином в таблице по очкам (17) и, опередив его по дополнительным показателям, выйти на второе место. При этом Нигерия также гарантировала себе место в числе 4 лучших сборных из числа занявших в своих группах вторые места, а это служит пропуском в следующий раунд квалификации, где будет определен единственный участник от Африки в интерконтинентальном плей-офф.