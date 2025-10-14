 
 
 
Нигерия сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 благодаря победе над Бенином

14 октября 2025, 21:39
НигерияЛоготип футбольный клуб Нигерия4 : 0Логотип футбольный клуб БенинБенинМатч завершен

Сборная Нигерии разгромила Бенин 4:0 в матче 10-го тура африканской квалификации к ЧМ-2026.

Это позволило нигерийцам сравняться с Бенином в таблице по очкам (17) и, опередив его по дополнительным показателям, выйти на второе место. При этом Нигерия также гарантировала себе место в числе 4 лучших сборных из числа занявших в своих группах вторые места, а это служит пропуском в следующий раунд квалификации, где будет определен единственный участник от Африки в интерконтинентальном плей-офф.

Примечательно, что до 10-го тура Бенин шел на 1-м месте в группе и в случае победы мог отправиться на ЧМ напрямую. Поражение же отбросило бенинцев сразу на 3-е место — в лидеры вышла команда ЮАР.

Источник: soccer.ru
Все комментарии
Oleja_Henry
Oleja_Henry
15 октября в 09:34
Как она может быть в числе 4 лучших сборных из числа занявших вторые места, если у всех остальных 2-х мест в своих группах по 19+ очков , а у Нигерии 17 ?
112910415
112910415
15 октября в 08:44
бенинцы с похмелья вышли, что ли ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 октября в 22:12
шанс есть, но надо без потерь пройти стыки))
