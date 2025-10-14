 
 
 
РФС и Министерство спорта продолжают диалог о лимите на легионеров

14 октября 2025, 22:59

Российский футбольный союз (РФС) продолжит обсуждение изменения лимита на легионеров с Министерством спорта РФ. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Мы ведем переговоры с Михаилом Владимировичем [Дегтяревым], уже встречались. Продолжим переговоры. Мы даем свою оценку, у него своя позиция. В любом случае это история Минспорта. Оптимален ли ныне принятый лимит? Нужно говорить о результатах — мы имеем рост интереса к футболу, к посещаемости, рост игрового времени у молодых россиян, они завоевывают место в борьбе», — сказал Дюков.

«У министра есть свои аргументы. Каждая сторона высказывает свою позицию, идет обсуждение», — добавил глава РФС.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 октября в 09:33
Господа в РФС забывают истину. Кто платит деньги тот девушку и танцует. ,те лимит устанавливает. Государство содержит наш профессиональный футбол и не желает платить огромные деньги госпобайтероам. А РФС привык кормиться с этого. Вот и весь предмет спора. А вопли о падении уровня футбола в РПЛ без легов - в пользу бедных. Он и так упал до нуля.
Сп62
Сп62
15 октября в 07:43
А Дюков против. Это естественно.
112910415
112910415
15 октября в 05:40
диалог всегда интереснее, чем чередование монологов !
Alex_67
Alex_67
15 октября в 02:58
Пора избавляться от иностранных игроков. Нужен лимит – четыре в заявке, не более трёх на поле...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 октября в 01:13
РФС - Министерство Спорта
Интересное противостояние
Пока 0:0
Брулин
Брулин
14 октября в 23:33
Сильянов об ужесточении лимита: «Мне с этого ничего не будет. «Локомотиву» все равно вообще. Не считаю, что некоторые русские слабее иностранцев – даже сильнее»
