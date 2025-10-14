РФС и Министерство спорта продолжают диалог о лимите на легионеров

1760471996

14 октября 2025, 22:59

Российский футбольный союз ( РФС ) продолжит обсуждение изменения лимита на легионеров с Министерством спорта РФ . Об этом журналистам заявил президент РФС .

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги ( РПЛ ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Мы ведем переговоры с Михаилом Владимировичем [Дегтяревым], уже встречались. Продолжим переговоры. Мы даем свою оценку, у него своя позиция. В любом случае это история Минспорта. Оптимален ли ныне принятый лимит? Нужно говорить о результатах — мы имеем рост интереса к футболу, к посещаемости, рост игрового времени у молодых россиян, они завоевывают место в борьбе», — сказал Дюков.