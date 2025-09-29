Дасаев оценил на возможное введение запрета добивать мяч после пенальти

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев считает, что запрет добивать мяч после пенальти может плохо сказаться на зрелищности футбола.
Ранее газета Bild сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) хочет внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив игрокам добивать мяч после того, как его отбил голкипер. Согласно нововведению, если вратарь отразит удар с 11-метровой отметки, то после этого будет назначаться удар от ворот. Новое правило может вступить в силу со следующего сезона.
«Голкиперу будет легче, но, как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе», — сказал Дасаев.
По Джентельменски!....)
Ну так добивание это лишь во время матча, а после матчевые пенальти бьются без добивания.....наверно на этом делают акцент.......и хотят вести подобное и в основное время.....пенальти без добивания.....может оно и к лучшему....... и так 11 метровый бьется в упор и так вратарю трудно его отбить и угадать так еще и добивают его.....правильно что хотят отменить..... один шанс один удар попал забил или промахнулся и тебя освистали......50 на 50 и для вратаря и для соперника.
