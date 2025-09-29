Дасаев оценил на возможное введение запрета добивать мяч после пенальти

1759145834

29 сентября 2025, 14:37

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» считает, что запрет добивать мяч после пенальти может плохо сказаться на зрелищности футбола.

Ранее газета Bild сообщила, что Международная федерация футбола ( ФИФА ) хочет внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив игрокам добивать мяч после того, как его отбил голкипер. Согласно нововведению, если вратарь отразит удар с 11-метровой отметки, то после этого будет назначаться удар от ворот. Новое правило может вступить в силу со следующего сезона.

«Голкиперу будет легче, но, как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе», — сказал Дасаев.