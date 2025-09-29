  • Поиск
Дасаев оценил на возможное введение запрета добивать мяч после пенальти

29 сентября 2025, 14:37

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев считает, что запрет добивать мяч после пенальти может плохо сказаться на зрелищности футбола.

Ранее газета Bild сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) хочет внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив игрокам добивать мяч после того, как его отбил голкипер. Согласно нововведению, если вратарь отразит удар с 11-метровой отметки, то после этого будет назначаться удар от ворот. Новое правило может вступить в силу со следующего сезона.

«Голкиперу будет легче, но, как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе», — сказал Дасаев.

Real Oviedo
Real Oviedo
29 сентября в 19:06
Хорошее нововведение. Пенальти это почти всегда гол. Новое правило увеличит шансы вратарей. Теперь будет как в сериях пенальти.
112910415
112910415
29 сентября в 18:10
Проявить гуманность к вратарям!
Сп62
Сп62
29 сентября в 17:09
Сейчас уже судей довели новыми трактовками правил до такой степени, что они свистят, когда не надо и не свистят, когда надо. У нас каждый сезон новые трактовки правил и новые правила. Скоро от игры футбол останется одно название. Чиновникам, действительно, не чем занятся вот они и находят себе работу таким образом.
Муравьед
Муравьед
29 сентября в 15:20
Какая ерунда, какая зрелищность, пенальти это и так 99 процентов забитый гол, а если вратарь чудом отбивает мяч то зачем добивать? Я за решение ФИФА отменить добивание.
Шуня771
Шуня771 ответ 1 984 (раскрыть)
29 сентября в 15:19
Привет и спасибо Антон!

По Джентельменски!....)
DXTK
DXTK
29 сентября в 15:18
Пенальти это наказание не для вратаря а для команды, а вот вытащить его из ворот уже для вратаря.

Ну так добивание это лишь во время матча, а после матчевые пенальти бьются без добивания.....наверно на этом делают акцент.......и хотят вести подобное и в основное время.....пенальти без добивания.....может оно и к лучшему....... и так 11 метровый бьется в упор и так вратарю трудно его отбить и угадать так еще и добивают его.....правильно что хотят отменить..... один шанс один удар попал забил или промахнулся и тебя освистали......50 на 50 и для вратаря и для соперника.
Bad Listener
Bad Listener
29 сентября в 15:15, ред.
Ну бред же полный. А чего не угловой? А если отбила штанга? В чем собственно проблема действующих правил? Зачем нужны эти нововведения? По моему для начала стоит обнаружить и озвучить проблему прежде чем усердно её решать. Лично мне абсолютно не понятно в чём она заключается и я не вижу смысла менять текущие правила в принципе. Спортивные чиновники изображают бурную деятельность опять
