УЕФА не будет менять формат Лиги чемпионов

вчера, 18:57

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались от предложения организаторов Суперлиги об изменении формата Лиги чемпионов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В УЕФА сообщили, что генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис провел встречу с соучредителем компании A22, занимающейся продвижением проекта Суперлиги, Анасом Лаграри, однако она не принесла никаких результатов.

По информации газеты Mundo Deportivo, изменения в Лиге чемпионов должны были заключаться в том, что на общем этапе 36 команд разобьют на две группы по 18 клубов согласно рейтингу УЕФА. Каждая команда провела бы по восемь матчей. Восемь лучших команд сильнейшей группы вышли бы в 1/8 финала, вторая восьмерка встретилась бы с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.

На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:26
Согласен с этим решением. Так будет меньше элитизации, плюс этот формат ещё рано видоизменять, он и так новый.
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:20
старая лч была куда интереснее
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:32
выход Кайрата, Пафоса и Буде Глимта в ЛЧ - один из главных апсетов сезона.
надеюсь, нынешний формат ЛЧ не продержится лет 10-15.
лично мне он интересен. и хватает интересных матчей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:29
в общем, УЕФА говорит - суперлига аут)) отлично!!!
матчи грандов против середняков и аутсайдеров это тоже самое интересное, что есть в Лиге Чемпионов на групповом этапе...
здесь столкновение разных футбольных философий и школ.
здесь возможны сенсации.
здесь экзотика, в конце концов.
потом, матчи Кайрат - Реал случаются в разы реже, чем матчи
Барселона - ПСЖ, Реал - МанСити или Ливерпуль - Милан.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:30, ред.
Только поменяли, куда ещё менять, щас лет 20 надо с этой повозиться помучаться, а потом можно и варианты рассмотреть какие поприбыльнее будут. Предложили бы чтобы ещё больше матчей и денег то рассмотрели бы сразу, а так шило на мыло
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 19:26
Здравствуйте. Исправили, можете теперь ещё поставить.
shlomo
shlomo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:25
Быть Добру! ..... поиграем в свое удовольствие......:)))) .... итого 13 уже есть....
shlomo
shlomo
вчера в 19:23
Все новое .... хорошо забытое старое.....
