УЕФА одобрил проведение игр Серии А и Ла Лиги за пределами Европы

1759770982

вчера, 20:16

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) принял решение одобрить проведение матчей чемпионата Испании и Италии за пределами этих стран. Об этом говорится в заявлении организации, которое опубликовано пресс-службой.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос о проведении матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами, Итальянская федерация футбола одобрила идею провести игру «Милана» и «Комо» в Австралии.

«Матчи лиги должны проводиться на домашнем поле, в противном случае это лишит возможности посещать матчи преданных болельщиков и может привести к искажению результатов соревнований, — сказал глава УЕФА Александер Чеферин. — Наши консультации подтвердили обоснованность этих опасений. Я хотел бы поблагодарить 55 национальных ассоциаций за их конструктивное и ответственное участие в решении столь деликатного вопроса. Несмотря на то, что мы сожалеем о необходимости проведения этих двух матчей, это решение является исключительным и не должно рассматриваться как создание прецедента. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался в своей родной среде».

Игра между «Барселоной» и «Вильярреалом» запланирована на 21 декабря, встреча «Милана» и «Комо» — на 6 февраля.