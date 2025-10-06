  • Поиск
УЕФА одобрил проведение игр Серии А и Ла Лиги за пределами Европы

вчера, 20:16

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение одобрить проведение матчей чемпионата Испании и Италии за пределами этих стран. Об этом говорится в заявлении организации, которое опубликовано пресс-службой.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос о проведении матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами, Итальянская федерация футбола одобрила идею провести игру «Милана» и «Комо» в Австралии.

«Матчи лиги должны проводиться на домашнем поле, в противном случае это лишит возможности посещать матчи преданных болельщиков и может привести к искажению результатов соревнований, — сказал глава УЕФА Александер Чеферин. — Наши консультации подтвердили обоснованность этих опасений. Я хотел бы поблагодарить 55 национальных ассоциаций за их конструктивное и ответственное участие в решении столь деликатного вопроса. Несмотря на то, что мы сожалеем о необходимости проведения этих двух матчей, это решение является исключительным и не должно рассматриваться как создание прецедента. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался в своей родной среде».

Игра между «Барселоной» и «Вильярреалом» запланирована на 21 декабря, встреча «Милана» и «Комо» — на 6 февраля.

Источник: itar-tass.com
Niagara
Niagara
вчера в 22:56
я категорически против этого бреда, лишают одну из команд провести матч на своем стадионе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:44
сегодня это матчи Серии А и Ла Лиге в США.
завтра в Японии и Китае. затем очередь из Саудовской Аравии и Индии.
и тотальное неуважение собственным болельщикам.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 21:32
Бабло баблом, но что станет с футболистами и в итоге с футболом когда им придется между континентами летать на матчи ???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:50, ред.
Это начало конца европейского футбола для европейцев.
Чем БЛ и АПЛ хуже, когда того также потребуют ? Вот именно!
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 20:24
Этим главное капусты на рубить!
Гость
