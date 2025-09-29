В ФИФА хотят запретить игрокам добивать мяч после пенальти

1759121528

29 сентября 2025, 07:52

Международная федерация футбола ( ФИФА ) хочет внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив игрокам добивать мяч после того, как его отбил голкипер. Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, согласно нововведению, если вратарь отразит удар с 11-метровой отметки, то после этого будет назначаться удар от ворот. Отмечается, что пока остается непонятным, как трактовать ситуацию, если мяч попадет в штангу или перекладину.