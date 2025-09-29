  • Поиск
В ФИФА хотят запретить игрокам добивать мяч после пенальти

29 сентября 2025, 07:52

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив игрокам добивать мяч после того, как его отбил голкипер. Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, согласно нововведению, если вратарь отразит удар с 11-метровой отметки, то после этого будет назначаться удар от ворот. Отмечается, что пока остается непонятным, как трактовать ситуацию, если мяч попадет в штангу или перекладину.

Новое правило может вступить в силу со следующего сезона. Соответственно, оно не будет распространяться на чемпионат мира 2026 года. Однако для его введения необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который имеет исключительное право для изменения правил в футболе. Как уточняет издание, организация уже отклонила введение нового правила после консультаций с клубами и ассоциациями.

11 сентября
 
рже
рже
29 сентября в 22:06
Я бы запретил отбивать пенальти вратарю, чтобы игрокам повадно не было фолить в штрафной.
Lewa2708
Lewa2708
29 сентября в 20:23
В целом, нормальное нововведение. Это будет дуэль чисто между бьющим и вратарём и никто больше бешено не вмешивается после пробивания
Муравьед
Муравьед
29 сентября в 14:41
Поддерживаю решение ФИФА, не можешь забить пенальти с первого раза никакой второй попытки с добиванием.
амурец
амурец
29 сентября в 13:53
И правильно, обо76ся бьющий вратарь отбил, и ни кокого добивания
112910415
112910415
29 сентября в 13:33
вот добивать несчастному отбившему вратарю, я бы запретил ...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
29 сентября в 13:21, ред.
Кстати, именно после его заявления, после матча Арсенала с Монако, о том, что надо отменить преимущество выездного гола, УЕФА, и приняла к рассмотрению это правило, а в последствии, выездной гол был отменён...
lobsterdam
lobsterdam
29 сентября в 13:09
Так оно, вроде, когда-то тк и было?кто-то помнит или я не прав?
Bad Listener
Bad Listener
29 сентября в 11:53
Я бы хотел запретить ФИФА указывать как миру играть в футбол
25процентный клоун
25процентный клоун
29 сентября в 11:47
Я бы запретил бить пенальти и удалять игроков. Только денежные штрафы и длительные дисквалификации
AlanW 1
AlanW 1
29 сентября в 11:30
Потом и после штрафного удара тоже добивание отменят?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 сентября в 11:12
Уберите Арсена Венгера из ФИФА))) реформатор ради реформ
oFANATo
oFANATo
29 сентября в 11:04
Давно пора так было сделать...... Вратарь отбивает 11 метровый, все никаких добиваний не должно быть.....Это как в серии после матчевых пенальти......вратарь отбивает мяч или мяч попадает в штангу никто больше его не добивает.....
CCCP1922
CCCP1922
29 сентября в 10:14
Зачем ФИФА пытается изобретать велосипед? Футбол достаточно консервативный вид спорта - он не любит резких перемен. Кому помешал нынешний порядок пробития пенальти? Хочется облегчить работу арбитра в поле? Так у него уже есть помощник – В А Р... Понятие "двойное касание", насколько я понимаю, исключили из лексикона? Я бы ещё запретил замедление и прыжки игроков во время разбега. И всё... Этого будет достаточно. Чиновники от футбола, не трогайте правила! Или что, показухи мало в вашей работе?
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
29 сентября в 10:14
Спасибо)
SpaM-10
SpaM-10
29 сентября в 10:08
Всё верно, должно же, что-то быть и в пользу вратаря.
Agamaga005
Agamaga005
29 сентября в 10:03
Глупая идея. Мяч в игре, надо играть.
stanichnik
stanichnik
29 сентября в 09:51
Если отменять добивание, то и после попадания мяча в каркас ворот, по идее стоит считать, как выполнееый удар.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
29 сентября в 09:38
