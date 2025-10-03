  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыЛига чемпионов 2025/2026

Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

вчера, 22:47

Организаторы Суперлиги предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменить формат Лиги чемпионов с 2027 года. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации источника, изменения будут заключаться в том, что на общем этапе 36 команд будут разбиты на две группы по 18 клубов согласно рейтингу УЕФА. Каждая команда проведет по восемь матчей. Восемь лучших команд сильнейшей группы выйдут в 1/8 финала. Вторая восьмерка встретится с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.

На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Дасаев оценил на возможное введение запрета добивать мяч после пенальти
29 сентября
В ФИФА хотят запретить игрокам добивать мяч после пенальти
29 сентября
Колосков считает вредным возможное увеличение числа участников ЧМ-2030
24 сентября
СлухиФИФА поддержит увеличение числа участников чемпионата мира до 64 команд
24 сентября
В «Ростове» назвали новый лимит на легионеров прекрасной идеей
22 сентября
Черчесов высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров
15 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 01:21
Такие команды, как Кайрат должны играть в Азии, а не в Европе,
Zola
Zola
сегодня в 01:13
Как они уже за..ли своими реформами!
Vilar
Vilar
сегодня в 00:36
Если бы не реформировали формат Лиги чемпионов, каким бы хреном ещё занимались бы в УЕФА?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:30
Высокомерие УЕФА позволит им пойти на компромисс?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:38
хорошо, что Суперлига никогда не родится.
а заявляли, что в осени 2025 запустят проект Суперлиги с участием Реала, Барсы, Наполи, Порту с Бенфикой, сербов, турок, арабов.
теперь еще одна идея тупей первых.
в чем смысл разделения на 2 групп?
кто будет смотреть матчи второй группы, если топ-клубы в первой группе?
кому интересно матчи Кайрата против Буде Глимта?
вот на матч Кайрат - Реал Мадрид был большой интерес))
УЕФА понимает, что люди будут смотреть все матчи первой группы,
вторая группа мало кому интересна будет.
даже без рекламы.
затем телеаудитория вернется к ЛЧ лишь на стадии 1/8.
нет, УЕФА не пойдет на это.
организаторам суперлиги пора в пешее путешествие в забытье.
shur
shur
вчера в 23:12
...чем чаще будут играть друг против друга клубы которые крайне редко встречаются между собой или даже вообще не встречались
благодаря жеребьёвке,тем только насыщенней и интереснее футбол
в Лиге Чемпионов! Это так, в общих чертах! Что во благо футбола,то во благо нас Болельщиков, нас Фанатов, нас Соккерцов!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:10
Ой мля....опять реформы какие-то.... К новому формату то ещё не привыкли
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:01
спасибо. почту проверяю с первого числа)) при получении отпишусь. очень рад что еще на месяц призы продлили. я так-то не избалован. второй раз всего за всю историю мою)
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:53
Я так понял они хотят сотрудничать что ли!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 