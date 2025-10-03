Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

1759520831

вчера, 22:47

Организаторы Суперлиги предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) изменить формат Лиги чемпионов с 2027 года. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации источника, изменения будут заключаться в том, что на общем этапе 36 команд будут разбиты на две группы по 18 клубов согласно рейтингу УЕФА . Каждая команда проведет по восемь матчей. Восемь лучших команд сильнейшей группы выйдут в 1/8 финала. Вторая восьмерка встретится с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.

На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.