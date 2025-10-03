Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

Организаторы Суперлиги предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменить формат Лиги чемпионов с 2027 года. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.
По информации источника, изменения будут заключаться в том, что на общем этапе 36 команд будут разбиты на две группы по 18 клубов согласно рейтингу УЕФА. Каждая команда проведет по восемь матчей. Восемь лучших команд сильнейшей группы выйдут в 1/8 финала. Вторая восьмерка встретится с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.
На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
а заявляли, что в осени 2025 запустят проект Суперлиги с участием Реала, Барсы, Наполи, Порту с Бенфикой, сербов, турок, арабов.
теперь еще одна идея тупей первых.
в чем смысл разделения на 2 групп?
кто будет смотреть матчи второй группы, если топ-клубы в первой группе?
кому интересно матчи Кайрата против Буде Глимта?
вот на матч Кайрат - Реал Мадрид был большой интерес))
УЕФА понимает, что люди будут смотреть все матчи первой группы,
вторая группа мало кому интересна будет.
даже без рекламы.
затем телеаудитория вернется к ЛЧ лишь на стадии 1/8.
нет, УЕФА не пойдет на это.
организаторам суперлиги пора в пешее путешествие в забытье.
