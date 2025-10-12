 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыОтбор ЧМ-2026. Европа

УЕФА хочет реформировать систему отбора на Евро и чемпионат мира

12 октября 2025, 17:25

Руководство УЕФА задумалось о том, чтобы изменить систему отборочных турниров на чемпионаты мира и Европы.

Главной причиной для реформ является недовольство УЕФА текущими доходами от продажи прав на трансляции игр.

Среди вариантов рассматриваются включение в систему отбора Лиги наций, а также создание общей таблицы по примеру той, что сейчас используется в Лиге чемпионов.

В УЕФА хотят найти такую формулу, которая устроит большие сборные, но при этом оставит шанс попасть на крупный турнир слабым командам.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с thetimes.com
УЕФА не будет менять формат Лиги чемпионов
09 октября
УЕФА одобрил проведение игр Серии А и Ла Лиги за пределами Европы
06 октября
Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов
03 октября
Дасаев оценил на возможное введение запрета добивать мяч после пенальти
29 сентября
В ФИФА хотят запретить игрокам добивать мяч после пенальти
29 сентября
Колосков считает вредным возможное увеличение числа участников ЧМ-2030
24 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
13 октября в 08:03
эх, давно не реформировали !
Vilar
Vilar
12 октября в 22:39
Мне больше всего понравилось: ... при этом оставит шанс попасть на крупный турнир слабым командам. Кому нужен такой турнир со слабыми командами, кроме УЕФА?
asdj8hj9c9z3
asdj8hj9c9z3
12 октября в 20:29
Всё облегчается для топовых клубов и сборных, остальные до лампочки
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 октября в 19:31
лучше бы запретили матчи национальных чемпионатов в США и других странах.
Брулин
Брулин
12 октября в 19:11
Камень,ножницы,бумага? Или на спичках??
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
12 октября в 18:47
Ну как зачем? Ответ один деньги!
25процентный клоун
25процентный клоун
12 октября в 18:40
Ах, как же нам без УЕФА, только они знают как в футбол играть.
Alex_67
Alex_67
12 октября в 18:37
Зачем давать шансы слабым командам?
particular
particular
12 октября в 18:07, ред.
Реформы, от которых РФС ни тепло, ни холодно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 18:03
И каковы же будут шансы слабых команд в случае общей таблицы?
20-30 команд от Европы явно не будет, а сколько в Европе команд?
Один бывший СССР или Югославия дали под 30 штук неплохих команд.
Так что здесь цель - намутить побольше бабла...
A.S.A
A.S.A
12 октября в 17:58
УЕФА- это самая большая рабовладельческая компания в Европе, ну а ФИФА в мире....
На здоровье игроков всем н@94, главное больше турниров, больше команд, больше игр, больше трансляций, больше денег....!
Giallorossi
Giallorossi ответ lotsman (раскрыть)
12 октября в 17:40
Они уже в открытую ах.... и!
Giallorossi
Giallorossi
12 октября в 17:38
О Господи - что они творят!
lotsman
lotsman
12 октября в 17:36
Главной причиной для реформ является недовольство УЕФА текущими доходами.....
Этим всё сказано. Хотят побольше заработать.)
Варвар7
Варвар7
12 октября в 17:31, ред.
Судя по всему реформы будут опять во вред игре и во благо "бабла"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 