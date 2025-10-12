УЕФА хочет реформировать систему отбора на Евро и чемпионат мира

1760279117

12 октября 2025, 17:25

Руководство УЕФА задумалось о том, чтобы изменить систему отборочных турниров на чемпионаты мира и Европы.

Главной причиной для реформ является недовольство УЕФА текущими доходами от продажи прав на трансляции игр.

Среди вариантов рассматриваются включение в систему отбора Лиги наций, а также создание общей таблицы по примеру той, что сейчас используется в Лиге чемпионов.