УЕФА хочет реформировать систему отбора на Евро и чемпионат мира

Руководство УЕФА задумалось о том, чтобы изменить систему отборочных турниров на чемпионаты мира и Европы.
Главной причиной для реформ является недовольство УЕФА текущими доходами от продажи прав на трансляции игр.
Среди вариантов рассматриваются включение в систему отбора Лиги наций, а также создание общей таблицы по примеру той, что сейчас используется в Лиге чемпионов.
В УЕФА хотят найти такую формулу, которая устроит большие сборные, но при этом оставит шанс попасть на крупный турнир слабым командам.
20-30 команд от Европы явно не будет, а сколько в Европе команд?
Один бывший СССР или Югославия дали под 30 штук неплохих команд.
Так что здесь цель - намутить побольше бабла...
20-30 команд от Европы явно не будет, а сколько в Европе команд?
Один бывший СССР или Югославия дали под 30 штук неплохих команд.
Так что здесь цель - намутить побольше бабла...
На здоровье игроков всем н@94, главное больше турниров, больше команд, больше игр, больше трансляций, больше денег....!
На здоровье игроков всем н@94, главное больше турниров, больше команд, больше игр, больше трансляций, больше денег....!
Этим всё сказано. Хотят побольше заработать.)
Этим всё сказано. Хотят побольше заработать.)