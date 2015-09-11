Ван Гаал: «Не могу понять, что говорит Руни»

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11 сентября 2015, 00:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью на шоу «Linda's Zomerweek» на голландском канале RTL4 поведал публике о сложности общения с капитаном его команды :

«Когда я говорю на английском, я делаю это с четкой артикуляцией. Но если вы сейчас посадите на мое место Уэйна Руни и заговорите с ним, вы думаете люди поймут то, о чем он вещает? Вы ничего не поймете из того, что он скажет!», — заявил ван Гаал, намекая на мерсисайдский акцент в произношении свежеиспеченного рекордсмена по количеству голов за сборную Англии.