Ван Гаал: «Не могу понять, что говорит Руни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал в интервью на шоу «Linda's Zomerweek» на голландском канале RTL4 поведал публике о сложности общения с капитаном его команды Уэйном Руни:
«Когда я говорю на английском, я делаю это с четкой артикуляцией. Но если вы сейчас посадите на мое место Уэйна Руни и заговорите с ним, вы думаете люди поймут то, о чем он вещает? Вы ничего не поймете из того, что он скажет!», — заявил ван Гаал, намекая на мерсисайдский акцент в произношении свежеиспеченного рекордсмена по количеству голов за сборную Англии.
ЛВГ: "Что с этим парнем не так? "
ЛВГ: "Что с этим парнем не так? "