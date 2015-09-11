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Ван Гаал: «Не могу понять, что говорит Руни»

11 сентября 2015, 00:19

 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал в интервью на шоу «Linda's Zomerweek» на голландском канале RTL4 поведал публике о сложности общения с капитаном его команды Уэйном Руни:

«Когда я говорю на английском, я делаю это с четкой артикуляцией. Но если вы сейчас посадите на мое место Уэйна Руни и заговорите с ним, вы думаете люди поймут то, о чем он вещает? Вы ничего не поймете из того, что он скажет!», — заявил ван Гаал, намекая на мерсисайдский акцент в произношении свежеиспеченного рекордсмена по количеству голов за сборную Англии.

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Все комментарии
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
13 сентября 2015 в 10:14
даже говорить не умеет
ManUtd4
ManUtd4
11 сентября 2015 в 14:40
Видимо, в шутку сказал, не иначе.
Samael
Samael ответ wzaxu (комментарий удален) (раскрыть)
11 сентября 2015 в 12:27
Вышли мне, попробую.
fantazior
fantazior
11 сентября 2015 в 11:33
Ну так-то я его понимаю, по работе часто приходится общаться с англоговорящими и не очень, но говорящими на английском. Сложнее всего понять китайцев, когда они говорят на анг., так же очень непонятно: очень бегло, пользуясь сокращениями и фразеологизмами говорят носители этого языка.
AktobeBarca
AktobeBarca
11 сентября 2015 в 11:12
Не могу понять что говорит Ван Гаал
LOpp
LOpp
11 сентября 2015 в 10:42
Ван Гаал не знает английского языка?
feelgood125
feelgood125
11 сентября 2015 в 09:49
на поле главное - дикция!
Inside91
Inside91
11 сентября 2015 в 09:39
Руни: " Лец ми спик фром май харт"
ЛВГ: "Что с этим парнем не так? "
mamrik-09
mamrik-09
11 сентября 2015 в 09:30
Меньше говорить больше делать !!!
nahan
nahan
11 сентября 2015 в 09:16
Руни голы забивать надо, а не языком трепать...
alexov222
alexov222
11 сентября 2015 в 09:14
ха-ха...что есть,то есть) уверен,руни может говорить на роял,наверное это вопрос уважения к вангалу или просто упертость
fr3nd
fr3nd
11 сентября 2015 в 09:10
не на том аглицком учился луи гутарить. и наши учителя тоже не тому учат, думая, шо в англии все на чистом языке лялякают
ЛокоМос
ЛокоМос
11 сентября 2015 в 08:54
Я вот Бубнова не понимаю когда он говорит, слова вроде знакомые, а связать воедино, что он говорит и что этим хочет сказать затруднительно, хотя говорит на русском....
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
11 сентября 2015 в 08:26
Пора Галину восвоясия отправить, косяки покуривать, не можешь управлять, сади тульпаны...
hiv85
hiv85
11 сентября 2015 в 08:15
главное дикция!
verano
verano ответ Летчик66 (раскрыть)
11 сентября 2015 в 08:12
У тебя бошка напрочь отсутствует а разума никогда и не было.
Voronzov
Voronzov
11 сентября 2015 в 07:53
дела
Летчик66
Летчик66
11 сентября 2015 в 07:49
Блин жалко Ван Гаала. Деньги из Манчестера снесли ему башку на километры в сторону. Теперь у дедушки даже язык не контролируется, не то что разум. Язык говорит сам, что пожелает.
sir_Alex
sir_Alex
11 сентября 2015 в 07:25
Захочет - поймёт
Rruma
Rruma ответ Фиорито (раскрыть)
11 сентября 2015 в 06:34
Не знал. Спасибо за информацию.
DEADP00L
DEADP00L
11 сентября 2015 в 06:25
Неплохо пошутил
Фиорито
Фиорито ответ Rruma (раскрыть)
11 сентября 2015 в 06:12
Лобановский после ЧЕ-88 отметил, что у него нет такого игрока, как Гуллит, который делает на поле столько работы))
Rruma
Rruma ответ Фиорито (раскрыть)
11 сентября 2015 в 05:52
ну немцы не смогли справиться с Голландией и в 88м. и не сказать, что голландцы тогда были больно уж атлетичными .
Санчо Панса
Санчо Панса
11 сентября 2015 в 04:19
Все в порядке! Это просто своеобразный голландский юмор от Луи) Уэйн не должен на это обращать внимание и принимать слишком близко к сердцу.
Фиорито
Фиорито
11 сентября 2015 в 03:25
У Руни, вообще-то, должен быть ливерпульский акцент биндюжников и [Соблюдайте правила]ок)), а у Ван Галя голландских геев. Ну а если серьезно, то кому как ни Ван Галю должна быть известна методика тренировок великого Ринуса Михелса. Думаю, что и Эрнста Хаппеля он тоже изучил по Фейенорду. Так что зря он так сильно всех нагружает физикой, футбол это прежде всего легкая атлетика, а Голландия-74, пожалуй самая атлетичная команда в истории футбола, с ней не могли сравниться даже немцы.
vovinho11
vovinho11
11 сентября 2015 в 01:21
Учи инглиш
morgoshia
morgoshia
11 сентября 2015 в 00:40
А вот это уже тревожно, надеюсь все это было сказано в шутку, хотя на шутку совсем не похоже. Зря ЛВГ начинает в команде конфликты, результаты у него пока не ахти, лучше в некоторых местах идти на уступки, а то так и до провала не далеко!
Hardwell
Hardwell
11 сентября 2015 в 00:28
Вокруг него итак огонь,он дальше продолжает.Это не Россия,там такие контракты не подпишут,чтобы потом отступные были огромные в случае увольнения,а ты сиди себе и делай,что хочешь.Нагнетать атмосферу не стоит,нужно наоборот находить общий язык со всеми,кто в клубе на данный момент.Ты тренер-профессионал,это входит в твои обязанности!
DavideSanton
DavideSanton
11 сентября 2015 в 00:28
А что такого? Ван Гал любит вот так пошутить или про повара/парикмахера рассказать. Тоже мне сенсация. Сча пойдут новости о конфликте с Руни и тд и тп. Ничего нового от газетчиков ждать не приходится
kkomov
kkomov
11 сентября 2015 в 00:21
думаю, ему икнутся эти слова
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