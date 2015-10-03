«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» благодаря пяти голам Агуэро

В матче чемпионата Англии «Ман Сити» разбил «Ньюкасл».
Манчестер, стадион «Этихад»
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 6:1 (1:1)
Голы: Митрович 18, Агуэро 42, 49, 50, 60, 62, де Брюйне 53.
«Манчестер Сити»: Харт, Сабалета, Мангала, Отаменди, Коларов, Фернандо, Стерлинг (Навас 46), Силва (Ихеаначо 74), Фернандиньо, де Брюйне, Агуэро (Бони 65).
«Ньюкасл»: Крул, Колоччини, Мбабу (Лашеллес 52), Янмат, Мбемба, Анита, Вейналдум, Сиссоко (Тиоте 65), Митрович, Перес, Гуффран (Товен 65).
Предупреждения: Анита 36, Фернандиньо 45, Сабалета 81, Мангала 87.
Судья: Френд.