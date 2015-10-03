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«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» благодаря пяти голам Агуэро

03 октября 2015, 19:09
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В матче чемпионата Англии «Ман Сити» разбил «Ньюкасл».

Манчестер, стадион «Этихад»

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 6:1 (1:1)
Голы: Митрович 18, Агуэро 42, 49, 50, 60, 62, де Брюйне 53.

«Манчестер Сити»: Харт, Сабалета, Мангала, Отаменди, Коларов, Фернандо, Стерлинг (Навас 46), Силва (Ихеаначо 74), Фернандиньо, де Брюйне, Агуэро (Бони 65).

«Ньюкасл»: Крул, Колоччини, Мбабу (Лашеллес 52), Янмат, Мбемба, Анита, Вейналдум, Сиссоко (Тиоте 65), Митрович, Перес, Гуффран (Товен 65).

Предупреждения: Анита 36, Фернандиньо 45, Сабалета 81, Мангала 87.

Судья: Френд.

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Все комментарии
Небесный
Небесный ответ YRunner (раскрыть)
08 октября 2015 в 06:11
Спасибо) Пишу вот)
redevill4ever
redevill4ever ответ karasc1 (раскрыть)
04 октября 2015 в 17:16
лучше так чем вообще никак)
YRunner
YRunner ответ Небесный (раскрыть)
04 октября 2015 в 13:55
Ты бы хоть сам писал) С победой!
augur
augur
04 октября 2015 в 13:39
Сити молодчики! давайте и в ЛЧ рвите многих!
Die Roten
Die Roten
04 октября 2015 в 11:34
вот это круто!с победой горожан!
JepPs
JepPs
04 октября 2015 в 04:36
что называется,поперло так поперло )))
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
04 октября 2015 в 03:47
унизили...
karasc1
karasc1
04 октября 2015 в 01:17
Лучше б в ЛЧ так играли!
Baisangur95reg
Baisangur95reg
04 октября 2015 в 00:02
Отлично ,Агуэро красава!
RonaldoBrazil
RonaldoBrazil
03 октября 2015 в 22:50
Агуэро Ты приезжай к нам в Мадрид.
coolapre
coolapre ответ This is HSV (раскрыть)
03 октября 2015 в 22:35
блюве 2 забить за счастье наверно .голимый автобус)))
This is HSV
This is HSV ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября 2015 в 22:25
А вот и глорик Юве подъехал. Ну куда же АПЛ, до Серии А. Там просто БОГИ играют. Там играет великий Ювентус, каждый игрок которого достоин сразу по десять золотых мячей.
Таганский
Таганский ответ Galaccticos (раскрыть)
03 октября 2015 в 22:24
Да нет, все 6..
Apsny
Apsny
03 октября 2015 в 22:23
Солидно).
lobsterdam
lobsterdam ответ ЛИВЕРПУЛЬ2005 (раскрыть)
03 октября 2015 в 22:22
хорошо, что пришел, а то без безумных сказочников скуШно!
lobsterdam
lobsterdam ответ Чеченец_Манчестер Сити 95 регион (раскрыть)
03 октября 2015 в 22:19
а причем здесь МЮ???
Galaccticos
Galaccticos
03 октября 2015 в 22:18
5 голов за 20 мин
Чеченец_Манчестер Сити 95 регион
Чеченец_Манчестер Сити 95 регион ответ lobsterdam (раскрыть)
03 октября 2015 в 22:14
А МЮ отскочил с этим разобранным Ньюкаслом дома 0-0)))))))
Чеченец_Манчестер Сити 95 регион
Чеченец_Манчестер Сити 95 регион ответ ReD_MU_DeVIL (раскрыть)
03 октября 2015 в 22:13
А МЮ дома отскочил с Ньюкаслом 0-0))))))))))))))))
Тyson
Тyson
03 октября 2015 в 22:07
и Де Брюйне забивает)
ЛИВЕРПУЛЬ2005
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответ lobsterdam (раскрыть)
03 октября 2015 в 22:06
какого вчерашнего????????Ты о чем???????????????Проснись ...тебя обокрали...
Juventus21
Juventus21
03 октября 2015 в 22:06
Голы в студию.
ReD_MU_DeVIL
ReD_MU_DeVIL
03 октября 2015 в 22:01
обыграли великий и ужасный Ньюкасл. Молодцы голубки
lobsterdam
lobsterdam ответ ЛИВЕРПУЛЬ2005 (раскрыть)
03 октября 2015 в 21:59
ну вот, явился, х.. из табакерки, а я-то думал, не придешь после вчерашнего!
Mister_Leo
Mister_Leo ответ manutd navsegda (раскрыть)
03 октября 2015 в 21:52
я не смотрю Матчи Челси совсем .. и вобще кроме Барсы редко кого то смотрю просто много читаю новости ))) Севилья до 70 минуты играла на равных с Барсой ... удача была на их стороне забили 2 гола ... а потом Барса вдруг проснулась и устроила им ад немного не повезло так бы сравняли счёт ))) но в целом игра мне понравилась
ЛИВЕРПУЛЬ2005
ЛИВЕРПУЛЬ2005
03 октября 2015 в 21:49
Рад за Сити и жаль что Ньюкасл не смог достойно сразится....Хотя первый тайм отыграли боле менее...
sir_Alex
sir_Alex ответ bonucci (раскрыть)
03 октября 2015 в 21:46
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ЛИВЕРПУЛЬ2005
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответ lobsterdam (раскрыть)
03 октября 2015 в 21:46
Ага ....а велика была честь добивать мертвый сандерленд?????????????
sir_Alex
sir_Alex
03 октября 2015 в 21:45
По прозвищу "Зверь"
Baron_
Baron_
03 октября 2015 в 21:32
Ну и где хвалебные оды в адрес Агуэро, соккер? И про Левандовски мимоходом упомянули. А то статейка с заголовком "зверь" после пяти голов Роналду полмесяца на ветке висела.
Гость
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