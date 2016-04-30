Верратти: «Надеюсь, к Евро Ибрагимович расстреляет все свои патроны»

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30 апреля 2016, 19:22

Хавбек ПСЖ подвел итоги вчерашнего матча против «Ренна» (4:0), а также поразмышлял о предстоящем Евро-2016. Напомним, что сборная Италии, которую представляет Верратти, сразится со Швецией, цвета которой будет защищать одноклубник итальянца — .

«Чувствую себя хорошо. Вчера удалось сделать результативную передачу, надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

Маркизио? Он важный игрок для сборной Италии, но, к сожалению, нам придется обойтись без него. Вся команда постарается сделать ему подарок.

Сейчас Ибрагимович расстреливает всю свою обойму. Надеюсь, что к Евро-2016 у него закончатся патроны».