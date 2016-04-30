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Верратти: «Надеюсь, к Евро Ибрагимович расстреляет все свои патроны»

30 апреля 2016, 19:22

Хавбек ПСЖ Марко Верратти подвел итоги вчерашнего матча против «Ренна» (4:0), а также поразмышлял о предстоящем Евро-2016. Напомним, что сборная Италии, которую представляет Верратти, сразится со Швецией, цвета которой будет защищать одноклубник итальянца — Златан Ибрагимович.

«Чувствую себя хорошо. Вчера удалось сделать результативную передачу, надеюсь, что буду продолжать в том же духе. 

Маркизио? Он важный игрок для сборной Италии, но, к сожалению, нам придется обойтись без него. Вся команда постарается сделать ему подарок.

Сейчас Ибрагимович расстреливает всю свою обойму. Надеюсь, что к Евро-2016 у него закончатся патроны».

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unomadridista
unomadridista
01 мая 2016 в 00:05
Ибра ,к сожалению , все (
Сочинский
Сочинский
30 апреля 2016 в 22:09
Как бы Ибра контрольный не сделал?!!!
Planet Georgia
Planet Georgia
30 апреля 2016 в 19:24
Ну как говорится надежда умирает последней!)))
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