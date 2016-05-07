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Янузай летом может покинуть МЮ

07 мая 2016, 10:39

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай летом рискует покинуть команду. После своего возвращения из дортмундской «Боруссии» бельгиец столкнулся с чередой травм и за первую команду «Красных дьяволов» почти не играл, поддерживая форму преимущественно в молодежном составе МЮ. Вчера Аднан во время поединка с «Челси» повздорил с главным тренером молодежной команды Уорреном Джойсом и был заменен в перерыве матча. 

Сообщается, что этот инцидент может стать еще одним сигналом для боссов клуба, и 21-летний футболист летом отправится в другую команду.

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Shulc
Shulc
07 мая 2016 в 13:58
Янузай_Аднан гоу хом
ДСА
ДСА
07 мая 2016 в 13:47
Янузай_Аднан - большая ошибка МЮ.
bfd
bfd
07 мая 2016 в 12:39
что, эта дутая звезда мирового футбола даже в мю не потянула?
bayern-cobra
bayern-cobra
07 мая 2016 в 11:55
Давай к нам мю средняк
DEADP00L
DEADP00L ответ WildKem (раскрыть)
07 мая 2016 в 11:54
Полностью согласен,очень хочется чтоб он остался и заиграл
WildKem
WildKem
07 мая 2016 в 10:56
Верил и продолжаю верить в этого парня, но что-то и правда не совсем хорошее творится с Аднаном, травмы конечно тоже тому виной, но блин кто говорил, что будет легко, в больших клубах, типа МЮ, нельзя расслабляться и надо каждую тренировку доказывать, что именно ты должен играть.И то получилось немного переоценил свои возможности изначально выбрав аренду в Боруссии, там новый тренер, который строит считай новую команду ни на 1 сезон, а на длительный срок и глупо было рассчитывать, что этот тренер, при строительстве команды, сделает ставку на арендованного игрока, который в конце сезона скорее всего так и так уйдет обратно, а то и раньше отзовут, а уйди в аренду в условную Астон Виллу и игровая практика была бы скорее всего стабильная, да и играл бы в АПЛ. Но надеюсь летом, если не продадут никуда его,хорошенько подумает над своей игрой и своим подходом к делу и в новом сезоне будет играть очень хорошо.Талант то у парня имеется.
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