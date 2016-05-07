Янузай летом может покинуть МЮ

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07 мая 2016, 10:39

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» летом рискует покинуть команду. После своего возвращения из дортмундской «Боруссии» бельгиец столкнулся с чередой травм и за первую команду «Красных дьяволов» почти не играл, поддерживая форму преимущественно в молодежном составе МЮ . Вчера Аднан во время поединка с «Челси» повздорил с главным тренером молодежной команды Уорреном Джойсом и был заменен в перерыве матча.

Сообщается, что этот инцидент может стать еще одним сигналом для боссов клуба, и 21-летний футболист летом отправится в другую команду.