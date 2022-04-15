Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Лион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.32. Вероятность ничьи оценивается в 5.40, а поражение доступно по котировке 9.00.
Пропускают матч
«Лион»: Лопеш Антони — Травма, Диоманде Синали — Травма лодыжки, Какере Максенс — Травма колена, Шерки Райан — Перелом ноги.
«Бордо»: Марсело — Травма, Пембеле Тимоти — Травма колена, Бриан Джимми — Травма икроножной мышцы.
Форма команд
На данный момент «олимпийцы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Жирондинцы» отстают на 20 очков.
За последние пять матчей «Лион» и «Бордо» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей +2 и -5 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лион»: 1.42 — 1.29, дома 1.75 — 1.25.
«Бордо»: 1.32 — 2.29, в гостях 1.20 — 2.73.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 14 апреля), а у «гостей» лишь три.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 2:1, 0:0, 1:2, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.85.