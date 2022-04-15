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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.32. Вероятность ничьи оценивается в 5.40, а поражение доступно по котировке 9.00.

Пропускают матч

«Лион»: Лопеш Антони — Травма, Диоманде Синали — Травма лодыжки, Какере Максенс — Травма колена, Шерки Райан — Перелом ноги.

«Бордо»: Марсело — Травма, Пембеле Тимоти — Травма колена, Бриан Джимми — Травма икроножной мышцы.

Форма команд

На данный момент «олимпийцы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Жирондинцы» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Лион» и «Бордо» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей +2 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лион»: 1.42 — 1.29, дома 1.75 — 1.25.

«Бордо»: 1.32 — 2.29, в гостях 1.20 — 2.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 14 апреля), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 2:1, 0:0, 1:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.85.