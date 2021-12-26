«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)

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вчера, 23:05

«Лестер» примет «Ливерпуль» в рамках 20-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка является «Ливерпуль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 5.00, а победа «Лестера» в 6.50.

Форма команд

«Лестер» в нынешнем сезоне не похож на себя прежнего. Английский клуб из одноименного города в прошлом сезоне сражался за топ-4, но сейчас «Лестер» не может обыграть даже команды слабее себя. В последних встречах коллектив победил «Ньюкасл» 4:0, уступила «Астон Вилле» 1:2 и сыграл вничью с «Саутгемптоном» 2:2.

«Ливерпуль» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 41 балл. Команда Юргена Клоппа выиграла 12 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в одной игре. У коллектива 50 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних встречах «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» 2:2, а также одолел «Ньюкасл» 3:1 и «Астон Виллу» 1:0.

Информация для ставок

● «Ливерпуль» выиграл 51 матч из 117 против «Лестера»

● В последних трех матчах «Лестера» против «Ливерпуля» было забито 13 голов

● «Ливерпуль» забивает «Лестеру» в среднем 1.62 гола за игру

Прогноз

В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 4.5 по коэффициенту 3.65. «Лестер» и «Ливерпуль» традиционно устраивают голевое шоу, в их матчах всегда много мячей.