ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)

вчера, 23:05
00:00 / 00:00

«Лестер» примет «Ливерпуль» в рамках 20-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.415.101.43
Фонбет 6.50 5.00 1.45
1XBET 8.00 5.60 1.40
BetBoom 7.43 4.99 1.43

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка является «Ливерпуль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 5.00, а победа «Лестера» в 6.50.

Форма команд

«Лестер» в нынешнем сезоне не похож на себя прежнего. Английский клуб из одноименного города в прошлом сезоне сражался за топ-4, но сейчас «Лестер» не может обыграть даже команды слабее себя. В последних встречах коллектив победил «Ньюкасл» 4:0, уступила «Астон Вилле» 1:2 и сыграл вничью с «Саутгемптоном» 2:2.

«Ливерпуль» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 41 балл. Команда Юргена Клоппа выиграла 12 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в одной игре. У коллектива 50 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних встречах «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» 2:2, а также одолел «Ньюкасл» 3:1 и «Астон Виллу» 1:0.

Информация для ставок

● «Ливерпуль» выиграл 51 матч из 117 против «Лестера»
● В последних трех матчах «Лестера» против «Ливерпуля» было забито 13 голов
● «Ливерпуль» забивает «Лестеру» в среднем 1.62 гола за игру

Прогноз

В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 4.5 по коэффициенту 3.65. «Лестер» и «Ливерпуль» традиционно устраивают голевое шоу, в их матчах всегда много мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.45 2.19 1.69
1XBET 2.82 1.41
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 00:10
Может быть.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:09
Победа команды Ливерпуль - согласен.
Gahi
Gahi
вчера в 23:23
Победа команды "Ливерпуль" в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100