Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»

Букмекерская компания Betfair выставила коэффициенту относительно того, кто станет новым тренером «Манчестер Юнайтед».
Фаворитом является наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг («Аякс»)- 2/1
Маурисио Почеттино (ПСЖ) — 7/2
Ральф Рангник («Манчестер Юнайтед») — 9/2
Дидье Дешам (сборная Франции) — 11/2
Брендан Роджерс («Лестер») — 11/2
Диего Симеоне («Атлетико») — 12/1
Антонио Конте («Тоттенхэм») — 16/1
Бруну Лаже («Вулверхэмптон») — 16/1
Зинедин Зидан — 20/1
Луис Энрике (сборная Испании) — 25/1
Уэйн Руни («Дерби Каунти») — 25/1