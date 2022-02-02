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Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:26

Букмекерская компания Betfair выставила коэффициенту относительно того, кто станет новым тренером «Манчестер Юнайтед».

Фаворитом является наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.

Эрик тен Хаг («Аякс»)- 2/1

Маурисио Почеттино (ПСЖ) — 7/2

Ральф Рангник («Манчестер Юнайтед») — 9/2

Дидье Дешам (сборная Франции) — 11/2

Брендан Роджерс («Лестер») — 11/2

Диего Симеоне («Атлетико») — 12/1

Антонио Конте («Тоттенхэм») — 16/1

Бруну Лаже («Вулверхэмптон») — 16/1

Зинедин Зидан — 20/1

Луис Энрике (сборная Испании) — 25/1

Уэйн Руни («Дерби Каунти») — 25/1

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:21
Было бы неплохо посмотреть на него в МЮ.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:54
Значит, Поч будет у руля, логики нет, как и в Спартаке, а уповать на знак зодиака и буквы в имени лень руководству, хотя это важно!!! МАН, Сити управляет МАНсур, и когда-то тренером был МАНчини
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 22:50
А где Куман?)
sash71
sash71
вчера в 22:46
Маурисио может пролететь как фанЭра.
beefs
beefs
вчера в 22:29
А что немца уже...
протон
протон
вчера в 22:29
А почему нет Тедеско?
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