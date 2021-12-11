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«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)

сегодня, 10:55
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Интересную встречу двух лидеров турнирной таблицы подарит нам 18-й тур чемпионата России. «Динамо» ждет в гости «Зенит». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.503.702.09
Мелбет 3.64 3.72 2.11
BetBoom 3.51 3.71 2.09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Динамо» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Зенит» является лидером чемпионата России и главным фаворитом на золотые медали. Команда набрала 37 очков при разнице мячей 43:19. Коллектив обеспечил себе место в Лиге Европы в весенней части турнира. В последнем матче РПЛ «Зенит» разошелся миром с «Ростовом» (2:2), а ранее обыграл на выезде ЦСКА (2:0).

«Динамо» под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца проводит очень качественный сезон и идет на втором месте. Если москвичи победят в этом поединке, то уйдут на зимний перерыв в качестве лидера. В двух прошедших встречах в чемпионате «Динамо» Москва выиграло у «Уфы» (2:0) и «Рубина» (3:2).

Информация для ставок

• «Динамо» выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах
• «Зенит» смог одержать только три победы в десяти поединках на выезде
• «Зенит» проиграл «Динамо» в двух из трех последних выездных встречах
• Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Зениту» всегда непросто играть на выезде с московским «Динамо». Предполагаем, что команды сыграют в результативный футбол и закончат поединок вничью. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5. Альтернативным вариантом может стать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.40 2.03 1.86 1.60 2.42
Мелбет 2.11 1.85
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