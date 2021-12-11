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сегодня, 10:55

Интересную встречу двух лидеров турнирной таблицы подарит нам 18-й тур чемпионата России. «Динамо» ждет в гости «Зенит». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Динамо» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Зенит» является лидером чемпионата России и главным фаворитом на золотые медали. Команда набрала 37 очков при разнице мячей 43:19. Коллектив обеспечил себе место в Лиге Европы в весенней части турнира. В последнем матче РПЛ «Зенит» разошелся миром с «Ростовом» (2:2), а ранее обыграл на выезде ЦСКА (2:0).

«Динамо» под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца проводит очень качественный сезон и идет на втором месте. Если москвичи победят в этом поединке, то уйдут на зимний перерыв в качестве лидера. В двух прошедших встречах в чемпионате «Динамо» Москва выиграло у «Уфы» (2:0) и «Рубина» (3:2).

Информация для ставок

• «Динамо» выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах

• «Зенит» смог одержать только три победы в десяти поединках на выезде

• «Зенит» проиграл «Динамо» в двух из трех последних выездных встречах

• Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Зениту» всегда непросто играть на выезде с московским «Динамо». Предполагаем, что команды сыграют в результативный футбол и закончат поединок вничью. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5. Альтернативным вариантом может стать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85.