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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лорьян». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 4.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.10.

Пропускают матч

«Лорьян»: Ляпорт Жульен — Травма, Морель Жереми — Травма, Диарра Стефан — Травма, Ле Фи Энцо — Травма.

«Мец»: Оберхаузер Давид — Травма, Кабит Мануэль — Травма колена, Канде Фали — Травма, Сентонз Фабьен — Травма бедра, Удоль Матье — Травма колена, Хабиб Маига — Травма.

Форма команд

На данный момент «мерлузовые» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мессинцы» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Лорьян» и «Мец» набрали соответственно 7 и 2 очка. Разница мячей +1 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лорьян»: 1.00 — 1.63, дома 1.13 — 1.07.

«Мец»: 0.91 — 1.81, в гостях 0.75 — 1.88.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:1, 2:1, 3:1, 2:1, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:1, 2:1, 3:1, 2:1, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.10.