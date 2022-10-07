Пропускают матч
«Герта»: Гехтер Линус — Травма, Бутьюс Жан-Поль — Операция, Ва Сака Келиан — Травма колена, Маолида Мизьян — Травма.
«Фрайбург»: Эзеквем Кимберли — Дисквалифицирован, Шаллаи Роланд — Травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Герта»: Кристенсен Оливер — Кемпф Марк-Оливер, Кенни Джонджо, Платтенхардт Марвин, Рохель Агустин — Сердар Суат, Тусар Люка, Шуньич Иван — Канга Уилфред, Люкебакио Доди, Эджуке Чидера.
«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гинтер Маттиас, Гюнтер Кристиан, Лиенхарт Филипп, Сильдиллия Килианн — Грифо Винченцо, Доан Ритсу, Кьере Даниэль-Кофи, Хефлер Николас, Эггештайн Максимилиан — Петерсен Нильс.
Форма команд
На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 10 очков.
За последние пять матчей «Фрайбург» и «Герта» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей +1 и +3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Герта»: 1.00 — 1.25, дома 1.00 — 1.25.
«Фрайбург»: 1.50 — 0.75, в гостях 2.00 — 0.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 06 октября), а у «хозяев» лишь три.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:0, 1:2, 3:0, 4:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.92.