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вчера, 18:33

Пропускают матч

«Герта»: Гехтер Линус — Травма, Бутьюс Жан-Поль — Операция, Ва Сака Келиан — Травма колена, Маолида Мизьян — Травма.

«Фрайбург»: Эзеквем Кимберли — Дисквалифицирован, Шаллаи Роланд — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Герта»: Кристенсен Оливер — Кемпф Марк-Оливер, Кенни Джонджо, Платтенхардт Марвин, Рохель Агустин — Сердар Суат, Тусар Люка, Шуньич Иван — Канга Уилфред, Люкебакио Доди, Эджуке Чидера.



«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гинтер Маттиас, Гюнтер Кристиан, Лиенхарт Филипп, Сильдиллия Килианн — Грифо Винченцо, Доан Ритсу, Кьере Даниэль-Кофи, Хефлер Николас, Эггештайн Максимилиан — Петерсен Нильс.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Фрайбург» и «Герта» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей +1 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Герта»: 1.00 — 1.25, дома 1.00 — 1.25.

«Фрайбург»: 1.50 — 0.75, в гостях 2.00 — 0.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 06 октября), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:0, 1:2, 3:0, 4:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.92.