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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 3.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Наполи»: Оспина Давид — Ди Лоренцо Джованни, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Замбо Ангисса Андре-Франк, Инсинье Лоренцо, Лосано Ирвинг, Мертенс Дрис, Руис Фабиан — Осимхен Виктор.

Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Гулям Фаузи, Жуан, Заноли Алессандро — Демме Диего, Зелински Петр, Лоботка Станислав, Унас Адам, Элмас Эльхиф — Петанья Андреа, Политано Маттео.



«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Бани Маттиа, Кришито Доменико, Френдруп Мортен, Эстигор Лео — Амири Надим, Анкра Филип, Бадель Милан, Гальдамес Пабло, Экубан Калеб — Дестро Маттиа.

Запасные: Шемпер Адриан — Васкес Йохан, Гильоне Паоло, Калафьори Риккардо, Масиелло Андреа, Хефти Силван — Гудмундссон Альберт, Мелегони Филиппо, Портанова Маноло, Эрнани.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 45 очков.

За последние пять матчей «Наполи» и «Дженоа» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей +4 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Наполи»: 1.89 — 0.86, дома 1.89 — 0.89.

«Дженоа»: 0.75 — 1.56, в гостях 0.72 — 1.78.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 2:1, 6:0, 1:2, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.77.