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«Салернитана» — «Фиорентина» прогноз

вчера, 06:33
Салернитана

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 5.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.82.

Пропускают матч

«Салернитана»: Гальоло Риккардо — Травма, Руджери Маттео — Травма, Кехрида Вахди — Травма, Оби Джоэл — Травма.
«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена, Торрейра Лукас — Травма бедра.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Салернитана»: Сепе Луиджи — Дрэгушин Раду, Дьёмбер Норберт, Фасио Федерико — Бохинен Эмиль, Кулибали Лассана, Маццокки Паскуале, Раньери Антонио, Эдерсон — Верди Симоне, Джурич Милан.
Запасные: Белец Вид — Весели Фредерик, Делли Карри Филиппо, Зортеа Надир, Ярошински Павел — Ди Таччио Франческо, Капецци Леонардо, Кастанос Григорис, Перотти Диего, Рибери Франк — Бонаццоли Федерико, Микаел.

«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Мартинес Лукас — Амрабат Софьян, Данкан Альфред, Малех Юссеф — Гонсалес Николас, Кабрал Артур, Соттил Риккардо.
Запасные: Дронговски Бартломей, Розати Антонио — Миленкович Никола, Настасич Матия, Одриосола Альваро, Терзич Алекса — Бонавентура Джакомо, Иконе Жонатан, Сапонара Риккардо — Кальехон Хосе, Кокорин Александр, Пёнтек Кшиштоф.

Форма команд

На данный момент «фиалки» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тёмно-красные» отстают на 34 очка.

За последние пять матчей «Фиорентина» и «Салернитана» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей -2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Салернитана»: 0.81 — 2.16, дома 0.80 — 2.13.
«Фиорентина»: 1.66 — 1.25, в гостях 1.19 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Гости выиграют и обе команды забьют» с коэффициентом 3.4.

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Все комментарии

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вчера в 13:49
Футбольный клуб «Фиорентина» выиграет матч.
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вчера в 12:49
Футбольный клуб «Фиорентина» одержит победу.
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