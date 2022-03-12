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«Торино» — «Интер» прогноз

сегодня, 11:33
Интер

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.62. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 5.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.98, а за «верх» — 1.82.

Пропускают матч

«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Травма, Прат Деннис — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Пеллегри Пьетро — Травма.
«Интер»: де Врей Стефан — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Джиджи Коффи, Родригес Рикардо — Брекало Йосип, Войвода Мергим, Лукич Саша, Мандрагора Роландо, Побега Томмазо, Синго Вильфрид — Белотти Андреа.
Запасные: Джемелло Лука — Айна Ола, Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Иццо Армандо, Риччи Джакомо — Линетти Кароль — Варминг Магнус, Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко, Санабрия Антонио, Сек Демба.

«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, Д'Амброзио Данило, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.
Запасные: Кордас Алекс, Раду Ионуц — Госенс Робин, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Коларов Александар, Раноккья Андреа — Весино Матиас, Видаль Артуро, Гальярдини Роберто, Корреа Хоакин — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей «Интер» и «Торино» набрали соответственно 5 и 2 очка. Разница мячей -4 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Торино»: 1.22 — 1.04, дома 1.86 — 1.07.
«Интер»: 2.22 — 0.81, в гостях 1.92 — 0.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 08 марта), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 1:2, 4:2, 3:1, 0:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:2, 4:2, 3:1, 0:3).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:2, 4:2, 3:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.62.

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Все комментарии

shlomo
shlomo
сегодня в 13:12
Туринская команда с середины января не может победить в чемпионате Италии, тем самым без побед команда Юрича уже 6 туров обходится. Видимо, на "рубиновых" влияет положение в таблицы с 11ым местом, которое безопасно от вылета и до еврокубков Торино далеко. Последние поражения дома от Кальяри и Венеции ничья в Болонье говорят, что "рубиновые" несколько расслабились, а тут Интер, с которым и так непросто придется.... Команда Индзаги провела очень качественно последнюю неделю Для начала "нерадзурри" прервали голевую засуху в чемпионате, уничтожив в прошлую пятницу Салернитану 5-0, а затем в Ливерпуле едва не камбекнули (1-0), но судья с удалением помешал. Зато теперь можно заняться с чистой совестью и чемпионатом, где действующие чемпионы и сейчас лидируют, но только по потерянным очкам и преимущество в 1 балл виртуально лишь номинально. Вот и посмотрим на амбиции Интера в Турине.... У себя на поле в Милане на Сан Сиро чемпион в первом круге прагматично соперника переиграл, победив 1-0 с голом Дамфриса в первом тайме. Сейчас преимущество "нерадзурри" также очевидно. Уж если дома аутсайдерам туринцы проигрывают, то чемпиону и подавно обязаны, тем более у Интера куда как лучше форма индивидуальное мастерство и опыт игроков - да и Торино для них удобный соперник - 5 побед подряд. 6ая не помешает, тем более она позволит сохранить виртуальное лидерство в серии А, но с таким КФ Интер точно надо брать, тем более время после Ливерпуля у гостей достаточно для восстановления и подготовки.
hu995c2e7t5a
hu995c2e7t5a
сегодня в 13:10
Футбольный клуб «Интер» выиграет матч.
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