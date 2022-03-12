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сегодня, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.62. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 5.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.98, а за «верх» — 1.82.

Пропускают матч

«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Травма, Прат Деннис — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Пеллегри Пьетро — Травма.

«Интер»: де Врей Стефан — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Джиджи Коффи, Родригес Рикардо — Брекало Йосип, Войвода Мергим, Лукич Саша, Мандрагора Роландо, Побега Томмазо, Синго Вильфрид — Белотти Андреа.

Запасные: Джемелло Лука — Айна Ола, Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Иццо Армандо, Риччи Джакомо — Линетти Кароль — Варминг Магнус, Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко, Санабрия Антонио, Сек Демба.



«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, Д'Амброзио Данило, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Раду Ионуц — Госенс Робин, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Коларов Александар, Раноккья Андреа — Весино Матиас, Видаль Артуро, Гальярдини Роберто, Корреа Хоакин — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей «Интер» и «Торино» набрали соответственно 5 и 2 очка. Разница мячей -4 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Торино»: 1.22 — 1.04, дома 1.86 — 1.07.

«Интер»: 2.22 — 0.81, в гостях 1.92 — 0.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 08 марта), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 1:2, 4:2, 3:1, 0:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:2, 4:2, 3:1, 0:3).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:2, 4:2, 3:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.62.