«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 11:28

9 декабря во Франции на стадионе «Велодром» состоится матч заключительного тура групповой стадии Лиги Европы, в котором силами будут меряться местный «Марсель» и московский «Локомотив». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на эту игру.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити убеждены, что «Марсель» оформит победу в этой встрече. Ставки с таким условием можно сыграть по коэффициенту 1.45. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться котировкой 5.00, а победа «Локомотива» оценивается в 7.40.

Если же рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне результативного формата поединка. Так исход ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.65, ТМ (2,5) – 2.36.

Форма команд

В очном противостоянии команды определят, кто из них попадет в Лигу конференций с третьей строчки группы Лиги Европы. Сейчас турнирное преимущество у «Марселя», который набрал 4 очка и идет третьим, а «Локомотив» с двумя баллами замыкает рейтинг.

В Москве соперники сыграли вничью 1:1, а в предыдущем туре «Марсель» и «Локомотив» синхронно проиграли «Галатасараю» (2:4) и «Лацио» (0:3) соответственно.

Также на минувших выходных команды провели неудачные игры в национальных чемпионатах. «Марсель» не оправдал статус фаворита в домашней игре против «Бреста» (1:2), а «Локомотив» сенсационно уступил на своем поле «Уралу» (0:1).

Информация для ставок

• Серия из поражений у «Локомотива» достигла 4 матчей во всех турнирах

• «Марсель» не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

• В 3 из 5 предыдущих поединках «Марселя» во всех турнирах прошла ставка ТМ (2.5)

Прогноз

Есть подозрение, что обе команды сейчас больше сконцентрированы на родных чемпионатах, где им срочно нужно улучшать турнирное положение. Рекомендуем ставку на ТМ (3) голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.