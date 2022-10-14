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ЦСКА — «Спартак» прогноз

вчера, 20:33
ЦСКА

Пропускают матч

ЦСКА: Дивеев Игорь — Травма.
«Спартак»: Мартинс Кристофер — Травма, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Армейцы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей ЦСКА и «Спартак» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +4 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
ЦСКА: 2.00 — 0.92, дома 3.00 — 0.83.
«Спартак»: 2.42 — 1.17, в гостях 2.14 — 1.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:2, 1:0, 1:0, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:2, 1:0, 1:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.25.

Материалы по матчу

Дисциплина ЦСКА против индивидуального мастерства «Спартака». Сравните составы перед московским дерби, Кечинов считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА, «Пари НН» может наказать «Зенит», ЦСКА боится пропустить от «Спартака». Важные детали 13-го тура РПЛ, Павлюченко: «Сейчас практически вся игра „Спартака“ зависит от Промеса», Радимов: «За инициативу в матче наверняка поборются и ЦСКА, и „Спартак“»
И другие.

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