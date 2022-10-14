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вчера, 20:33

Пропускают матч

ЦСКА : Дивеев Игорь — Травма.

«Спартак»: Мартинс Кристофер — Травма, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Армейцы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей ЦСКА и «Спартак» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +4 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

ЦСКА : 2.00 — 0.92, дома 3.00 — 0.83.

«Спартак»: 2.42 — 1.17, в гостях 2.14 — 1.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:2, 1:0, 1:0, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:2, 1:0, 1:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.25.

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