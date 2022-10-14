Пропускают матч
ЦСКА: Дивеев Игорь — Травма.
«Спартак»: Мартинс Кристофер — Травма, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.
Форма команд
На данный момент «красно-белые» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Армейцы» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей ЦСКА и «Спартак» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +4 и +2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
ЦСКА: 2.00 — 0.92, дома 3.00 — 0.83.
«Спартак»: 2.42 — 1.17, в гостях 2.14 — 1.29.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:2, 1:0, 1:0, 3:1).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:2, 1:0, 1:0, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.25.
Материалы по матчу
Дисциплина ЦСКА против индивидуального мастерства «Спартака». Сравните составы перед московским дерби, Кечинов считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА, «Пари НН» может наказать «Зенит», ЦСКА боится пропустить от «Спартака». Важные детали 13-го тура РПЛ, Павлюченко: «Сейчас практически вся игра „Спартака“ зависит от Промеса», Радимов: «За инициативу в матче наверняка поборются и ЦСКА, и „Спартак“»
И другие.