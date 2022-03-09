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вчера, 23:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают совсем небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» принимают ставки по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет. Ничейный результат порадует коэффициентом 3.33, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.62.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5за 2.35. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 1.58. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 2.14.

Форма команд

«Брентфорд» в последнем туре на выезде переиграл последнюю команду чемпионата «Норвич» со счетом (3:1). Чуть ранее коллектив сражался на своем поле с «Ньюкасл Юнайтед» и проиграл сопернику всухую со счетом (0:2). После 28 матчей клуб расположился на 15 месте с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

«Бернли» как раз находится в этой зоне, но шансы на спасение еще не потеряны, так как отставание от ближайших команд «Эвертона» и «Лидса» составляет всего одно и два балла соответственно. В минувших двух играх команда болельщиков не радовала – поражения (0:2) и (0:4) от «Лестера» и «Челси».

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Брентфорда» насчитывает четыре игры

«Бернли» не проигрывает на выезде три матча кряду

Две минувшие очные встречи закончились победой «Бернли» с одинаковым счетом (3:1)

Три из четырех последних поединков «Брентфорда» завершились результатом ТБ 2.5, «Бернли» — ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает боевой поединок двух равных по классу команд. Ни одна из них не имеет явного преимущества по качеству игры на данном этапе сезона, поэтому очень сложно казать, кто в итоге окажется победителем. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.33.