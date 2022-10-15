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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (16.10.2022)

вчера, 13:16
Ливерпуль

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.90, ничья в игре продается за 4.00, а победа «Ливерпуля» за 3.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.884.191.90
Лига Ставок 3.55 4.00 1.95
1XBET 3.74 4.20 1.96

Аналитики предполагают, что в воскресенье мы увидим захватывающий, зрелищный матч с изобилием забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.49, а ТМ (2.5) 2.75 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити» перед 11 туром располагается на второй строчке в таблице, уступая текущему лидеру всего одно очко. В активе «горожан» 23 набранных пункта, семь побед и две ничьи. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны и расписана одна «мировая» с «Астон Виллой» (1:1). В крайнем же противостоянии верх был взят «Саутгемптоном» (4:0). Стоит также отметить, что команда Пепа является самой забивающей в АПЛ, особенно этому способствует их нападающий Эрлинг Холланд, который уже успел отличится 15 раз.

«Ливерпуль» на данном отрезке переживает некий игровой кризис. Игра и результаты «красных» расстраивают их фанатов. В чемпионате клуб занимает 11 место, сумев набрать всего 10 очков. В общем же, по два матча выиграно и проиграно, а еще в четырех расписана «мировая». В предшествующих пяти турах по два матча завершились победами и ничьим, а в крайнем противостоянии положительный результат был отдан текущему лидеру «Арсеналу» (2:3).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В восьми из 10 последних домашних матчах «Ливерпуль» забил менее 2.5 голов
  • В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая нынешнюю форму команд, статус поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на тотал больше (1.5) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.63 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.46 2.28 1.69
Лига Ставок 2.75 1.44 2.20 1.65
1XBET 2.69 1.42
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:15
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:11
Скорей всего скатают ничью и обе забьют !
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