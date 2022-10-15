«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (16.10.2022)

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вчера, 13:16

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.90, ничья в игре продается за 4.00, а победа «Ливерпуля» за 3.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что в воскресенье мы увидим захватывающий, зрелищный матч с изобилием забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.49, а ТМ (2.5) 2.75 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити» перед 11 туром располагается на второй строчке в таблице, уступая текущему лидеру всего одно очко. В активе «горожан» 23 набранных пункта, семь побед и две ничьи. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны и расписана одна «мировая» с «Астон Виллой» (1:1). В крайнем же противостоянии верх был взят «Саутгемптоном» (4:0). Стоит также отметить, что команда Пепа является самой забивающей в АПЛ , особенно этому способствует их нападающий Эрлинг Холланд, который уже успел отличится 15 раз.

«Ливерпуль» на данном отрезке переживает некий игровой кризис. Игра и результаты «красных» расстраивают их фанатов. В чемпионате клуб занимает 11 место, сумев набрать всего 10 очков. В общем же, по два матча выиграно и проиграно, а еще в четырех расписана «мировая». В предшествующих пяти турах по два матча завершились победами и ничьим, а в крайнем противостоянии положительный результат был отдан текущему лидеру «Арсеналу» (2:3).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл в 10 из 15 последних матчах

В восьми из 10 последних домашних матчах «Ливерпуль» забил менее 2.5 голов

В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая нынешнюю форму команд, статус поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на тотал больше (1.5) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.63 в БК Лига Ставок.