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«Асван» — «Газль Эль-Махалла». Прогноз на матч чемпионата Египта (25.05.2021)

сегодня, 06:55

«Асван» сыграет против «Газль Эль-Махалла» в 24-м туре египетской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдаёт минимальное предпочтение «Асвану». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.85. Ничейный исход котируется в 2.45, победа «Газля» представлена коэффициентом 3.05.

Форма команд

«Асван» набрал 21 балл и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 5 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей. В этом сезоне команда забила 18 мячей и пропустила 35 голов. В последних поединках «Асван» выглядит очень плохо, набрав 1 очко в последних 5 матчах.

«Газль Эль-Махалла» занимает девятую строчку в чемпионате с 31 баллом в активе. Клуб выиграл 7 матчей, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 6 поединках. На счету команды 20 забитых и 23 пропущенных мяча. «Газль» находится в чуть лучшей форме, однако в последних турах результаты клуба несколько ухудшились.

Информация для ставок

  • «Асван» не побеждает пять матчей подряд
  • «Газль» не может выиграть три матча кряду
  • «Асван» пропустил 14 голов в 5 последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту встречу — фора (0) «Асвана» по коэффициенту 1.8. Также можно поставить на тотал забитых мячей «Асвана» больше 1.5 по коэффициенту 3.15.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.78 2.06 1.44 2.79
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:25
Асван не должен проиграть
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