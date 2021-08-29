«Атлетико» Букараманга — «Альянс» Петролера. Прогноз на матч чемпионата Колумбии (31.08.2021)

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вчера, 23:28

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч чемпионата Колумбии «Атлетико» Букараманга – «Альянс» Петролера, который пройдет 31 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают хозяев поля. В БК Бетсити поставить на победу «Атлетико» Букараманга можно по коэффициенту 2.10. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться котировкой 3.02, а шансы «Альянца» одержать викторию оцениваются в 3.86.

Кроме того, букмекеры считают, что больше двух мячей команды суммарно не забьют. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

В шести стартовых турах чемпионата Колумбии футболистам «Атлетико» Букараманга удалось набрать 13 очков. Эти результаты дают возможность команде базироваться в группе лидеров – четвертая позиция.

Единственное поражение в лиге «Атлетико» потерпел на своем поле от «Хагуареса» (0:1). После этой встречи команда добилась победы в гостях над «Киндио» (3:2), а также разошлась миром с «Уилой» (1:1). В Кубке Колумбии хозяева грядущей встречи проиграли первый матч 1/8 финала в гостях «Санта Фе» (0:1).

«Альянс» Петролера плохо провел последние матчи в колумбийской лиге. Команда потерпела дебютные поражения в чемпионате, уступив в гостях «Энвигадо» (1:2) и «Депортиво» Кали (2:3) на своем поле. Прежде гости предстоящей игры взяли три победы и разошлись миром в гостях у «Толимы» (1:1). В первом поединке 1/8 финала Кубка Колумбии «Альянс» уступил в гостях «Депортиво» Пасто (1:3).

Информация для ставок

«Атлетико» Букараманга выиграл 3 последних домашних матча у «Альянса»

В 4 из 5 предыдущих очных встречах соперников прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Альянц» не побеждал в 4 последних матчах во всех турнирах – 3 поражения и 1 ничья

Прогноз

Очные дуэли соперников на поле «Атлетико» регулярно завершаются в пользу хозяев. Помимо этого, «Атлетико» показал более приемлемые результаты в последних турах. Предлагаем ставку на победу хозяев с учетом форы (0) по коэффициенту 1.48 в БК Бетсити.

Специалисты по ставкам также дали свой прогноз на поединок чемпионата Румынии, где, по мнению, может сыграть хороший коэффициент на победу одной из команд.