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«Атлетико» Букараманга — «Альянс» Петролера. Прогноз на матч чемпионата Колумбии (31.08.2021)

вчера, 23:28

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч чемпионата Колумбии «Атлетико» Букараманга – «Альянс» Петролера, который пройдет 31 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.223.90
Мелбет 2.19 2.97 3.68
1XBET 2.19 2.97 3.68
BetBoom 2.22 3.05 3.50

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают хозяев поля. В БК Бетсити поставить на победу «Атлетико» Букараманга можно по коэффициенту 2.10. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться котировкой 3.02, а шансы «Альянца» одержать викторию оцениваются в 3.86.

Кроме того, букмекеры считают, что больше двух мячей команды суммарно не забьют. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.61, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

В шести стартовых турах чемпионата Колумбии футболистам «Атлетико» Букараманга удалось набрать 13 очков. Эти результаты дают возможность команде базироваться в группе лидеров – четвертая позиция.

Единственное поражение в лиге «Атлетико» потерпел на своем поле от «Хагуареса» (0:1). После этой встречи команда добилась победы в гостях над «Киндио» (3:2), а также разошлась миром с «Уилой» (1:1). В Кубке Колумбии хозяева грядущей встречи проиграли первый матч 1/8 финала в гостях «Санта Фе» (0:1).

«Альянс» Петролера плохо провел последние матчи в колумбийской лиге. Команда потерпела дебютные поражения в чемпионате, уступив в гостях «Энвигадо» (1:2) и «Депортиво» Кали (2:3) на своем поле. Прежде гости предстоящей игры взяли три победы и разошлись миром в гостях у «Толимы» (1:1). В первом поединке 1/8 финала Кубка Колумбии «Альянс» уступил в гостях «Депортиво» Пасто (1:3).

Информация для ставок

  • «Атлетико» Букараманга выиграл 3 последних домашних матча у «Альянса»
  • В 4 из 5 предыдущих очных встречах соперников прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Альянц» не побеждал в 4 последних матчах во всех турнирах – 3 поражения и 1 ничья

Прогноз

Очные дуэли соперников на поле «Атлетико» регулярно завершаются в пользу хозяев. Помимо этого, «Атлетико» показал более приемлемые результаты в последних турах. Предлагаем ставку на победу хозяев с учетом форы (0) по коэффициенту 1.48 в БК Бетсити.

Специалисты по ставкам также дали свой прогноз на поединок чемпионата Румынии, где, по мнению, может сыграть хороший коэффициент на победу одной из команд.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.76 1.63 2.34
Мелбет 1.61 2.38
1XBET 1.61 2.38
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