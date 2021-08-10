«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 10:32

Ответный матч квалификации Лиги чемпионов подарит нам интересный поединок, где «Бенфика» попытается еще раз сломить на своем стадионе сопротивление «Спартака».

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на победу – 1.47. Поверить в успех «Спартака» можно по коэффициенту 6.8. На ничью в матче можно поставить по 4.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72. На ТМ 2.5 коэффициент достигает 2.12.

Форма команд

«Бенфика» уверенно выиграла первый матч, несмотря на все ожидания болельщиков «Спартака» на успех любимой команды. Португальцы мастерски использовали свои шансы в Москве и практически обеспечили себе выход в следующий этап. На прошлых выходных «Бенфика» провела первый тур чемпионата, где обыграла на выезде «Морейренси» (2:1), а ранее обыграла в первом матче «Спартак» (2:0).

От «Спартака» много ожидали в этой квалификации, но команда уступила в домашнем матче, поэтому теперь имеет очень малые шансы на общий успех. Коллектив также теряет очки и в чемпионате, что говорит о том, что Руй Витория пока не может совладать с игроками. В прошлом матче «Спартак» на своем поле уступил «Нижнему Новгороду» (1:2), а ранее проиграл первый матч «Бенфике» (0:2). Также стоит отметить, что ответную встречу пропустят несколько ключевых игроков команды.

Информация для ставок

• «Бенфика» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

• «Спартак» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

• Португальский клуб забивал в 18 из 20 последних матчей на своем поле

• Три из четырех выездных матчей «Спартака» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.76.