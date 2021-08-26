ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)

сегодня, 10:13
00:00 / 00:00

В шестом туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» принимает дома московский ЦСКА.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.585.86
Мелбет 1.65 4.34 5.60

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Зенит», ставки на победу клуба принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57. Рискнуть поставить на триумф гостей можно по 5.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Зенит» находится в неплохой физической форме, однако в последних поединках допускал осечки, благодаря которым уступил лидерство оппонентам. Предстоящий матч, который рассудит один из самых квалифицированных арбитров России, считается принципиальным, независимо от положения и силы команд, поэтому стоит ожидать нервного поединка с большим количеством фолов. Последние два матча питерского клуба закончились ничьими с «Уфой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).

ЦСКА набрал девять очков в пяти первых матчах РПЛ. В клубе проблемы с тренерским штабом, а селекция команды давно не радовала качественными футболистами, которые готовы сразу показывать результат. В прошлом туре «армейцы» обыграли на своем поле «Ахмат» (2:0), а немного ранее команда выиграла на выезде у «Ростова» (3:1).

Информация для ставок

• «Зенит» не проигрывает уже 18 матчей подряд во всех турнирах
ЦСКА выиграл четыре выездных поединка из пяти последних (включая товарищеские матчи)
• Пять последних матчей «Зенита» закончились исходом «обе забьют»
• Клуб из Санкт-Петербурга выиграл три последние официальные встречи у «армейцев»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1) по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.64 1.85 1.99
Мелбет 2.33 1.71
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
5788a7mchpx8
5788a7mchpx8
сегодня в 11:11
Футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) выиграет матч.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:23
Поле на Крестовском хорошее, мяч круглый, посмотрим как фишка ляжет))))
Удачи ЦСКА.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100