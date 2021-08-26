«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)

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сегодня, 10:13

В шестом туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» принимает дома московский ЦСКА .

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Зенит», ставки на победу клуба принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57. Рискнуть поставить на триумф гостей можно по 5.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Зенит» находится в неплохой физической форме, однако в последних поединках допускал осечки, благодаря которым уступил лидерство оппонентам. Предстоящий матч, который рассудит один из самых квалифицированных арбитров России, считается принципиальным, независимо от положения и силы команд, поэтому стоит ожидать нервного поединка с большим количеством фолов. Последние два матча питерского клуба закончились ничьими с «Уфой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).

ЦСКА набрал девять очков в пяти первых матчах РПЛ . В клубе проблемы с тренерским штабом, а селекция команды давно не радовала качественными футболистами, которые готовы сразу показывать результат. В прошлом туре «армейцы» обыграли на своем поле «Ахмат» (2:0), а немного ранее команда выиграла на выезде у «Ростова» (3:1).

Информация для ставок

• «Зенит» не проигрывает уже 18 матчей подряд во всех турнирах

• ЦСКА выиграл четыре выездных поединка из пяти последних (включая товарищеские матчи)

• Пять последних матчей «Зенита» закончились исходом «обе забьют»

• Клуб из Санкт-Петербурга выиграл три последние официальные встречи у «армейцев»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1) по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Мелбет.