«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)

В шестом туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» принимает дома московский ЦСКА.
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сегодня, 20:45
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Зенит», ставки на победу клуба принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57. Рискнуть поставить на триумф гостей можно по 5.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Зенит» находится в неплохой физической форме, однако в последних поединках допускал осечки, благодаря которым уступил лидерство оппонентам. Предстоящий матч, который рассудит один из самых квалифицированных арбитров России, считается принципиальным, независимо от положения и силы команд, поэтому стоит ожидать нервного поединка с большим количеством фолов. Последние два матча питерского клуба закончились ничьими с «Уфой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).
ЦСКА набрал девять очков в пяти первых матчах РПЛ. В клубе проблемы с тренерским штабом, а селекция команды давно не радовала качественными футболистами, которые готовы сразу показывать результат. В прошлом туре «армейцы» обыграли на своем поле «Ахмат» (2:0), а немного ранее команда выиграла на выезде у «Ростова» (3:1).
Информация для ставок
• «Зенит» не проигрывает уже 18 матчей подряд во всех турнирах
• ЦСКА выиграл четыре выездных поединка из пяти последних (включая товарищеские матчи)
• Пять последних матчей «Зенита» закончились исходом «обе забьют»
• Клуб из Санкт-Петербурга выиграл три последние официальные встречи у «армейцев»
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1) по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Мелбет.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.