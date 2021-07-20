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Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»

20 июля 2021, 16:35

Итальянские букмекеры определили главных фаворитов в Серии А за Скудетто.

По мнению БК, главным претендентом на титул является «Ювентус». На туринцев предлагают ставить по коэффициенту 2.25. Следом идет действующий чемпион Италии «Интер» — 3.00.

Далее — «Аталанта» с коэффициентом 6.50, «Милан» — 10.00, «Наполи» — 12.00, «Рома» — 15.00.

Недавно букмекеры оценили вероятность ухода из «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Ironigor (раскрыть)
20 июля в 22:59
там куллини решал)
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 20:45
сезон покажет кто фаворит)))
Ironigor
Ironigor ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 20:42
Надо было посмотреть его последние две игры на Чемпионате Европы.
juvenale
juvenale ответ Ironigor (раскрыть)
20 июля в 20:32
кьезо наверное интересный игрок))я к сожалению такого не знаю
Gahi
Gahi
20 июля в 20:04
В начале прошлого года большинство отдавала пальму первенство в Итальянском чемпионате Ювентусу для этого были все основания, но на практике вышло всё не так как прогнозировали, Миланские две команды в начале чемпионата сразу дали понять что готовы замахнутся на Скудетто и сделают всё чтобы вернуть его в Милан. Так в принципе и получилось у Интера, хотя и Милан выступал неплохо но в конце уступил свои лидирующие позиции. Так что и в этом году есть возможность у каждой из команд первой пятёрки показать на что они способны чтобы выиграть Скудетто. Удачи
1bear
1bear
20 июля в 19:08
Юве ещё мин.2 сезона не будет чемпионом
Kostya P.
Kostya P. ответ particular (раскрыть)
20 июля в 18:47
Как там говориться : Хочешь заработать на букмекерской конторе - открой букмекерскую контору.
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 18:45
Тут всё логично.
112910415
112910415
20 июля в 18:38
пора медали вручать
RomzesRZN
RomzesRZN
20 июля в 18:24
В Италии нас ждёт ОСОБЕННЫЙ сезон.
particular
particular
20 июля в 18:21
Многие часто ошибаются, но буки редко проигрывают...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 18:09
Ювентус всегда номер 1 в Италии!
Kostya P.
Kostya P.
20 июля в 18:07
Не согласен с большинством пользователей по поводу второго эшелона : в Наполи вижу возможную "тёмную лошадку" чемпионата , шансов у Милана не вижу вообще , буду удивлен , если они войдут в четвёрку.
Kostya P.
Kostya P. ответ Ironigor (раскрыть)
20 июля в 18:01
Не люблю этот клуб , как впрочем и Интер , но думаю вы правы.
Ozabot
Ozabot
20 июля в 18:00, ред.
Ну, «Юве» всегда фаворит, потому что журналисты не смотрят футбол. Из плюсов — хорошая лавка, лучше чем у любого конкурента, а это дает плюсы во второй половине сезона. Минусы: новый, хоть и опытный, тренер, нет существенных изменений в составе, оборона состарилась уже в труху, опять будут весь сезон ехать на Кьезе и Куадрадо. Травмируется один из них и старая синьора уже хромая на обе ноги. Играть без них не получается. Посмотрим, сможет ли Аллегри снова завести машину, которая два года ехала по инерции с его же предыдущей работы.

«Наполи» точно не войдет даже в четверку со Спалетти. Плюс там опять какая-то суета с президентом и ведущими игроками. Еще там не осталось опорников, могут уйти Кулибали и Инсинье, что значит, что они проведут сезон примерно как «Сассуоло» в прошлом сезоне. Выше средней температуры по больнице.

«Аталанта» это всегда много забивают, но еще больше пропускают. И с каждым годом пропускают все больше. Но почему-то кажется, что их дела уже все. Их игру уже все изучили, а состав тоже уже не молодой веселый.

«Интер» взял себе Чалханоглу, значит, у них все будет плохо. Тут уже ничего не поможет, если у тебя на месте десятого номера — Хакан. Нет Эриксена и нет Хакими. Отрежь им центр и все. Плюс новый тренер. Будут молиться на массу тела Лукаку. И будут много забивать с угловых — потому что Хакан.

У «Милана» пока ничего не понятно по нападению, но оборонная линия и центр — просто адский ад для любого противника. Команда реально может защищаться даже без вратаря. Единственная лазейка это фланг Тео, но и там уже научились подчищать. Там все будет зависеть от предстоящих трансферов и их адаптации. Рано что-то говорить до первых матчей, но если с подписанием атакующих игроков не ошибутся, то шансы у команды весомые. Думаю, у «Милана» будут самые интересные матчи, потому что Златан по-другому не умеет.

«Рома», «Лацио»? Кто это такие вообще? Пара громких побед над «Ювентусом» дома, разгром в гостях от всех топовых соперников... Как обычно, но не больше.
Kostya P.
Kostya P.
20 июля в 17:50
Хотелось бы видеть победу Аталанты , но думаю букмекеры правы - наибольшие шансы на скудетто у Юве , а если кто и сможет составить им конкуренцию , так это Интер. У Милана и Ромы , которые мне также симпатичны , шансов не вижу вообще.
Байкал-38.
Байкал-38.
20 июля в 17:49
Если дырявый останется в клубе, то про чемпионство им можно будет и не вспоминать. Букмекеры видать состоят в ЛГБТ движении.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
20 июля в 17:39
Милан будет в четвёрке
Ironigor
Ironigor
20 июля в 17:39
Ну то что Ювентус стоит на первом месте у букмекеров ничего особенного нет. Ведь это клуб который становился чемпионом Италии девять раз подряд. В команде сосредоточены целая плеяда лучших игроков не только Италии но и мировые звезды. Прошедший Чемпионат Европы подтвердил это. Лучими защитниками чемпионата стали именно игроки Ювентуса , это Кьеллини и Бонуччи. В нападении отличились Бернардески и Кьезо . А Кьезо показал свою лучшую игру , мало того он получил опыт который сделал его ещё мастеровитей . И в новом сезоне играя за Ювентус вместе с Роналдо в нападении будет мощный тандем . За Роналдо говорить не приходится, сам всё всем доказал своими рекордами. Вообщем в Италии вырисовывается лидер чемпионата на новый сезон. А новый ( старый ) тренер Аллегри который пришёл в этом сезоне на пост главного тренера Юве,
- это огромный плюс ➕ За , то что Ювентус становится беззаговорочным претендентом на скудетто !!! Я думаю как-то так и будет !!! Удачи Юве с Аллегри !!!
Всем Добра !!!
Kostya P.
Kostya P. ответ shlomo (раскрыть)
20 июля в 17:35
Давно уже его низко опустили , его же руководители.
beefs
beefs
20 июля в 17:33
чего гадать на кофейной гуще, отдать скудетто Юве...
Kostya P.
Kostya P.
20 июля в 17:25
Шансы Милана я бы расценивал ниже , чем Наполи. Если они не купят атакующего полузащитника , причем Влашичу , допустим, понадобится время для адаптации, их дела будут плохи. Им просто некем выигрывать чемпионат . Есть два игрока высокого класса - Кессье и Тео Эрнандес. Впереди же либо слишком возрастные игроки , либо не соответствующие уровнем. Думаю им будет очень трудно опять войти в четвёрку , а о чемпионство не может быть и речи
Cat01
Cat01
20 июля в 17:17
Пусть победит сильнейший
drug01
drug01
20 июля в 17:16
Рано подводить итоги..
sv_1969
sv_1969
20 июля в 17:15
Наверное это правильно
протон1
протон1
20 июля в 17:14
Если Ибра затащит скудетто это будет пушка!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
20 июля в 17:08
Да не уволняй Конте Интер и в этом сезоне выйграла бы скудо но тупое руководство.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
20 июля в 17:07
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 июля в 17:01, ред.
    То, что "Интер" не фаворит в серии А, нет ничего удивительного...

    А.Конте, главный тренер с которым "Интер" выиграл Скудетто в прошедшем сезоне, ушёл в отставку... Если учесть ещё и тот факт, что до А.Конте "Интер" выигрывал Серию А в далёком 2009/2010г., и тот факт, почему А.Конте и руководство расторгли контракт по взаимному соглашению, то шансы "Интера" на Скудетто настолько призрачны, что никто их не рассматривает всерьёз...


    Конте и «Интер» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, причиной этому послужили расхождения между тренером и руководством клуба, которое намеревалось продать несколько ведущих игроков и существенно сократить расходы...

    И это несмотря на то, что: «Интер» за четыре тура до конца чемпионата досрочно стал чемпионом Италии, тем самым прервав девятилетнее доминирование «Ювентуса»
    Конте уходит в отставку...

    Ожидаем в новом сезоне Серии А, нового чемпиона Италии...
    Milan199675
    Milan199675
    20 июля в 16:48
    Милан думаю не финиширует ниже Аталанты.
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