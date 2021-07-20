Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»

Итальянские букмекеры определили главных фаворитов в Серии А за Скудетто.
По мнению БК, главным претендентом на титул является «Ювентус». На туринцев предлагают ставить по коэффициенту 2.25. Следом идет действующий чемпион Италии «Интер» — 3.00.
Далее — «Аталанта» с коэффициентом 6.50, «Милан» — 10.00, «Наполи» — 12.00, «Рома» — 15.00.
Недавно букмекеры оценили вероятность ухода из «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- это огромный плюс ➕ За , то что Ювентус становится беззаговорочным претендентом на скудетто !!! Я думаю как-то так и будет !!! Удачи Юве с Аллегри !!!
Всем Добра !!!
- это огромный плюс ➕ За , то что Ювентус становится беззаговорочным претендентом на скудетто !!! Я думаю как-то так и будет !!! Удачи Юве с Аллегри !!!
Всем Добра !!!