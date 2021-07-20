Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»

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20 июля 2021, 16:35

Итальянские букмекеры определили главных фаворитов в Серии А за Скудетто.

По мнению БК, главным претендентом на титул является «Ювентус». На туринцев предлагают ставить по коэффициенту 2.25. Следом идет действующий чемпион Италии «Интер» — 3.00.

Далее — «Аталанта» с коэффициентом 6.50, «Милан» — 10.00, «Наполи» — 12.00, «Рома» — 15.00.

Недавно букмекеры оценили вероятность ухода из «Ювентуса» Криштиану Роналду.