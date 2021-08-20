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Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик

вчера, 11:49
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Продать нельзя оставить.

Очередное напоминание, что Гинер уже некоторое время стоит сбоку

В течение почти 20 лет мы имели возможность наблюдать, как Гинер управлял клубом. Этого достаточно, чтобы изучить стиль менеджмента, понять ключевые принципы и методологию принятия решений. Достаточно, чтобы видеть простую истину: после перехода ЦСКА под крыло ВЭБ Евгений Леннорович отстранен от штурвала, «армейцами» управляют гораздо менее искусные и искушенные в футбольных делах люди. Но официальном сайте клуба Гинер по-прежнему назван президентом ПФК ЦСКА, но где-то пропущено слово «почетный».

Вероятно, влияние Гинера сокращалось постепенно. Поначалу к нему могли прислушиваться, но футбольный клуб — чертовски занятная игрушка, которую ни с кем не хочется делить. В 2020-м ЦСКА провел не самую обдуманную трансферную кампанию, потратив кучу денег и не получив ожидаемого усиления. В 2021-м началась (и не факт, что закончилась) несвойственная «армейцам» тренерская чехарда. Ситуация с Николой Влашичем становится очередным напоминанием о незрелости новой власти.

В золотую эпоху Евгения Гинера ЦСКА славился не только умением найти и привезти сильных футболистов, которые помогали «армейцам» взбираться на спортивные вершины, но еще отдельным видом искусства всегда была своевременная продажа игроков. Ярошик, Жо, Жирков, Красич, Вагнер Лав, Думбия, Муса, Головин — обширный список удачных трансферов «на выход». Самый дорогостоящий актив дня сегодняшнего Никола Влашич вряд ли войдет в число футболистов, отношениями с которым на всей их протяженности ЦСКА может гордиться.

ЦСКА провалил предпродажную подготовку Влашича

Сложная ситуация для клуба, но оценить ее со стороны довольно просто. Влашич нацелен на уход, но все предложения ниже уровня ожиданий ЦСКА. Во многом это связано с тем, что «армейцы» не смогли выжать из Николы максимум и разрекламировать его так, чтобы клубам из топ-5 чемпионатов жгуче захотелось иметь хорвата в составе.

Да, у Влашича хорошая статистика, а на уровне РПЛ он выглядел главной звездой, но посмотрите на достижения «армейцев» с ним в составе: два четвертых места и одно шестое в чемпионате, три финиша на последних строчках в еврокубковых группах — в Лиге чемпионов и дважды в Лиге Европы.

Вагнер, Красич, Думбия были звездами команды-лидера, команды-чемпиона, а Влашич — «первый парень на деревне», его выдающаяся по меркам РПЛ игра осталась во впечатлениях и не подтверждена никакими значимыми достижениями или титулами. Потенциальные покупатели это учитывают и делают соответствующие предложения, в то время как ЦСКА переоценивает Николу.

Уход Влашича был спланирован. Поздно бить по тормозам

Искренне умиляет праведный гнев, который в последнее время разыгрывают футбольные люди, призывающие Николу Влашича к исполнению трудовых обязательств перед ЦСКА. Вот, к примеру, Валерий Газзаев:

Я полностью на стороне ЦСКА. Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено. Есть жесткие контрактные обязательства как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но «армейцы» хотят получить конкретную сумму, и это их полное право. Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Через прессу на ЦСКА постоянно пытается громкими заявлениями давить отец футболиста. Влашичу надо выполнять контрактные обязательства, а не строить из себя обиженного. Мне показалось, что у него лишний вес, он потерял скорость. Играет так, что про него скоро забудут. ЦСКА же надо действовать жестче в этой ситуации. Есть действенные инструменты — штрафные санкции.

Я бы понял, если бы такой тирадой разразился какой-нибудь вип-болельщик, но Валерий Георгиевич знает этот бизнес изнутри. Да, у Влашича контракт с ЦСКА до 2024 года, но кто-то верит, что Никола собирался играть в России до 27 лет? Не было секретом, что ЦСКА — трамплин для хорвата, а в таких отношениях срок контракта всегда является в некотором смысле сговором между агентами и клубом: при трансфере за три года до конца контракта все смогут хорошо заработать.

Мне кажется очевидным, что между ЦСКА и Влашичем существовала договоренность о трансфере этим летом. Странно притягивать выступления Йошко Влашича в прессе: отец Николы говорит об отъезде сына из РПЛ с весны, и «армейцы» никогда не пытались заставить его замолчать или призвать к совести. Более того, Роман Бабаев заявлял об открытости к переговорам по Влашичу. Несколько месяцев назад это было частью общей работы на рынке, а теперь вдруг слова Влашича-старшего стали давлением на клуб.

ЦСКА может потерять нечто большее, чем деньги

Например, хорошую репутацию на балканском рынке, позволяющую рассчитывать на приглашение молодых звезд из Хорватии или Сербии. Если ЦСКА действительно обещал отпустить Николу этим летом, но нарушит данное слово, то по агентским кругам пойдет рябь: московский клуб перестал быть надежным перевалочным пунктом по пути в топ-чемпионат, есть риск оказаться в трудовом рабстве.

Что касается права ЦСКА на некую конкретную сумму, как говорит Газзаев, то здесь условия диктует рынок, а щедрых предложений по Влашичу нет. В том числе из-за неудачных выступлений «армейцев» в последних сезонах. А теперь ставшее достоянием публики недовольство Николы делает позицию клуба максимально слабой, но и здесь есть вопросы к ЦСКА: уверен, на смене Гинера никто бы и не пикнул в прессе, сейчас же информационная повестка не контролируется.

Перед «армейцами» сейчас стоит выбор: удержать Влашича силой или отпустить, пусть даже придется улыбаться через боль во время прощания. Сколько было похожих ситуаций в футболе, первый путь всегда вел в никуда: немотивированные футболисты в лучшем случае играют ниже своих возможностей, а в худшем — разрушают себя и атмосферу вокруг.

И уж конечно, не приходится рассчитывать, что в будущем за Николу предложат больше денег. Логичнее сейчас соглашаться на компромисс с минимальными потерями и максимальной прибылью, пусть даже в бонусной части или после года аренды. У ЦСКА впереди сезон без еврокубков, так что надежды на новый трансферный пик Влашича нет, тем более с таким настроем футболиста.

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Все комментарии
steelhead
steelhead
вчера в 22:36
Напомните,икакой футболст, уйдя из ЦСКА, стал играть лучше? 30 млн Евро заплатит Васильев, если опять спортдиром Монако станет)))
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:45
Статья, конечно, содержательная - но я с автором КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен!

Он предлагает ЦСКА отпустить Влашича за полцены (а то и задаром!), чтобы не портить репутацию клуба на Балканском полуострове!

Дескать другие молодые сербы, хорваты, черногорцы, боснийцы, которые рассматривают ЦСКА, как трамплин в Европу, больше в клуб не пойдут... Может оно и так...

Но если ЦСКА сейчас (в нарушение всех существующих контрактов, норм и правил) сделает поблажку Влашичу и его отцу, то клуб потеряет гораздо больше - УВАЖЕНИЕ к себе, как к профессиональному клубу!!!

И тогда в такой клуб не только никто из "классных" или "перспективных" легов не пойдёт, но ещё и "ноги будут об него вытирать"!!!

Потерять репутацию легко - а заработать её (или восстановить) - ОЙ, КАК НЕПРОСТО!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:21
pomor45pomor45 58 / 549сегодня в 20:41
Ситуация с Николой Влашичем становится очередным напоминанием о незрелости новой власти.
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Чушь! Ситуация с Влашичем ничем не отличается от ситуации с Хондой.
Ситуация с хондой принципиально иная. У Хонды оставалось год до окончания контракта, у Влашича - 3. Хонда тайком от клуба вел переговоры с Миланом. Влашич тайком не ведет переговоры. и, наконец, когда Гинер узнал о таком поведении Хонды., он сказал "Будет сидеть на лавке до конца контракта, пусть уходит бесплатно". О бесплатном уходе Влашича с такой формулировкой речи нет. Я понимаю, что "поклонников" Зенита факты мало интересуют, но искажать до такой степени информацию реальную несолидно, даже рыбакам.
pomor45
pomor45
вчера в 20:41
Ситуация с Николой Влашичем становится очередным напоминанием о незрелости новой власти.
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Чушь! Ситуация с Влашичем ничем не отличается от ситуации с Хондой.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Мага Шульман (раскрыть)
вчера в 18:48
Бежать и подальше!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:56
Но все же Орешкин - не Федун и, думаю, в спортивные дела он не лезет. Также как Миллер не лезет в трансферы "Зенита"
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 17:53
У кого контрольный пакет акций тот и хозяин. У кого ? У Орешкина. ЕЛГ с боку.
Прокурор_Тайги
Прокурор_Тайги
вчера в 17:04
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 16:58, ред.
    Насчет Гинера есть много конспирологических версий и слухов. Про то, что его оттеснил Орешкин - лишь одна из них. Есть и другие, не в пользу самого Гинера. Не буду их озвучивать. Скажу лишь, что как бы то ни было, он остается не только одним из акционеров, но и президентом клуба. И это отнюдь не марионеточная должность. Он может не определять финансовую и инвестиционную политику клуба, поскольку не владеет контрольным пакетом акций, но ни одно мало мальски важное решение по трансферам без его ведома приниматься не может. Я в этом уверен.
    Мага Шульман
    Мага Шульман
    вчера в 16:57
    Влашич "пересидел" в деградирующей команде год, как минимум.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 16:50, ред.
    Если честно, Влашич даже в лучший свой период не производил впечатление звезды, способной в одиночку решать исход матча или завести команду. Он не лидер. Даже если сравнивать его с Головиным, это сравнение не в пользу Влашича. Головин заводной, по хорошему азартный, а Влашич - более аморфный игрок. И если посмотреть на его выступления за сборную, там это тоже бросается в глаза. Да, он может дальним ударом пробить вратаря, может кого-то накрутить, но лидерских качеств у него нет. Поэтому я не понимаю стонов по Влашичу. У него есть контрактные обязательства и наверняка в этом контракте предусмотрены и штрафные санкции на случай недобросовестного его исполнения. Да даже если и нет этого, посидеть на скамейке ему не помешало бы.
    протон1
    протон1
    вчера в 16:02
    Газзаев: Влашич ведёт себя так, будто ему всё дозволено. ЦСКА надо действовать жёстче...
    Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Получается, он сам себя принижает — значит, просто не стоит таких денег. Через прессу на ЦСКА постоянно пытается давить громкими заявлениями отец Влашича. Разве это поведение профессионального спортсмена?

    Есть действенные инструменты — штрафные санкции»
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 14:30
    следуя логике этого " писателя" , ЦСКА дав обещание влашичу отпустить его летом в другой клуб, должен во чтобы то не стало , за любую цену отпустить его , но выполнить обещание? не может такого быть и не будет. клуб наверняка, обещал влашичу , что отпустит его , но на приемлемых, для ЦСКА условиях и не себе во вред. так что притязания папы и оправдание их автором, не совсем уместно. клуб поступит правильно, если продаст этого игрока на своих условиях, а нет...пусть будет как с хондой. влашич уйдет за копейки, но но уже станет игроком уровня ФНЛ...сидя в запасе.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:31, ред.
    Вся беда которая происходит с Влашичем, это только его отношение к ЦСКА и к самой игре в футбол ⚽ !!! Как только появились первые слухи о том что им стали интересоваться зарубежные клубы , у его отца ,появились иллюзорные фантазии по поводу светлого будущего его чада . Конечно же эти самые фантазии возникли и у самого Влашича, что сразу негативно отразилось на его игре , кстати . Но это были всего лишь фантазии в головах Влашича и его отца, которые не были подкрепленны фактами . Его просто хотели взять в аренду, которая ничего финансово не сулила самому клубу ЦСКА которому он принадлежит по праву. И такие условия которые были предложены Миланом , конечно же не устраивали ЦСКА. И что естественно его никто и не собирался отдавать в аренду. Мало того у Влашича как у заинтересованного лица была хорошая возможность показать себя как игрока хорошего уровня на чемпионате Европы, но что-то никто не заметил этого рвения и красивого футбола со стороны Влашича , что и естественно сказалось на заинтересованности клубов которые якобы имели виды на этого игрока. Так в чём или в ком тогда проблема ??? Я считаю что только в самом Влашиче , который как продукт становится не конкурентно способным на рынке. И это он ещё раз доказал играя последние игры за ЦСКА. Нет игры, нет и спроса !!! И сейчас если он и его отец, который скорее всего очень негативно влияет на своего сына не поймут, что только своей качественной игрой за ЦСКА он сможет стать тем продуктом ,который будет востребован на футбольном рынке !!! И вот только после этого он сможет воплотить свои мечты в реальность, играть в топ чемпионате Европы !!! Как-то так. Каждый кузнец своего счастья !!!
    Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
    Фанат Мутко
    Фанат Мутко
    вчера в 13:27
    С какого он лучший? Лучший в ЦСКа только если.
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 13:06
    ЦСКА с Гинером и без него, два разных клуба…
    POL7173
    POL7173
    вчера в 13:04
    Жаль. Передержали. Игрок потерял веру в клуб и мотивацию. Клуб потерял доверие на рынке, игрока и деньги. Без Гинера ЦСКА уверенно катится вниз. 2-3 года, и ЦСКА станет равно Уфа, или что то аналогичное.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 12:37, ред.
    К сожалению для ЦСКА и болельщиков популярного клуба, проблемы в команде начались тогда, когда в руководстве команды оказались случайные, но богатые и влиятельные люди. Когда Гинер был Президентом и де-юре, и де-факто, таких проблем не было... Но сейчас, как оказывается, Гинер Президент только де-юре, к сожалению для ЦСКА...

    К сожалению, это реалии сегодняшнего дня, когда влиятельные, богатые, люди со связями, забирают то, что им не принадлежит, отстраняя людей, которые создавали, при которых развивалось, "процветало", радовало, в данном случае, команда ЦСКА...
    И затем начинается "разруха"... "Разруха", которая и происходит в легендарном и популярном клубе - ЦСКА, сегодня!.

    По поводу Влашича....
    Из стаьи автора:
    ....Да, у Влашича контракт с ЦСКА до 2024 года, но кто-то верит, что Никола собирался играть в России до 27 лет?....

    Надо было думать тогда, когда подписывал контракт, контракт, это официальный документ, а не какая-то бумажка.... И подписывая контракт, не надо надеяться на то, что захочу - уйду, захочу - останусь...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 12:19
    Орешкин отодвинул ЕЛГ от принятия трудных решений и вот результат. Тяжёлые времена для ЦСКА, однако рано или поздно прозрение придёт, вопрос с Николой будет закрыт с обоюдным согласием.Лучше рано, чем поздно.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:13
    Спасибо за статью....ну что, Итальянцы долго вели переговоры с ЦСКА, но сейчас они закончились ничем (Милан на 2 года арендовал у Реала Браима Диаса, а это значит, что армейский хорват им уже не нужен....)..... в прошлом сезоне, на мой взгляд, благодаря Влашичу не попали в кубки.... игра строилась на одного игрока - Влашича ( это как в сборной - на Дзюбу), а он запарывал момент за моментом. ... когда получил травму, ЦСКА даже лучше стало играть, как оковы сбросили.... он играет с большой ленцой и видит себя уже вне ЦСКА.... вот и надо ему помочь, отправить в дубль на полгода..... думается, что только так можно подтолкнуть к желанию играть а не отбывать номер.... вряд ли его сейчас купят за приличные деньги....
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 11:51
    Интересная актуальная тема!
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