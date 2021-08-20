Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик

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вчера, 11:49

Продать нельзя оставить.

Очередное напоминание, что Гинер уже некоторое время стоит сбоку

В течение почти 20 лет мы имели возможность наблюдать, как Гинер управлял клубом. Этого достаточно, чтобы изучить стиль менеджмента, понять ключевые принципы и методологию принятия решений. Достаточно, чтобы видеть простую истину: после перехода ЦСКА под крыло ВЭБ Евгений Леннорович отстранен от штурвала, «армейцами» управляют гораздо менее искусные и искушенные в футбольных делах люди. Но официальном сайте клуба Гинер по-прежнему назван президентом ПФК ЦСКА , но где-то пропущено слово «почетный».

Вероятно, влияние Гинера сокращалось постепенно. Поначалу к нему могли прислушиваться, но футбольный клуб — чертовски занятная игрушка, которую ни с кем не хочется делить. В 2020-м ЦСКА провел не самую обдуманную трансферную кампанию, потратив кучу денег и не получив ожидаемого усиления. В 2021-м началась (и не факт, что закончилась) несвойственная «армейцам» тренерская чехарда. Ситуация с Николой Влашичем становится очередным напоминанием о незрелости новой власти.

В золотую эпоху Евгения Гинера ЦСКА славился не только умением найти и привезти сильных футболистов, которые помогали «армейцам» взбираться на спортивные вершины, но еще отдельным видом искусства всегда была своевременная продажа игроков. Ярошик, Жо, Жирков, Красич, Вагнер Лав, Думбия, Муса, Головин — обширный список удачных трансферов «на выход». Самый дорогостоящий актив дня сегодняшнего Никола Влашич вряд ли войдет в число футболистов, отношениями с которым на всей их протяженности ЦСКА может гордиться.

ЦСКА провалил предпродажную подготовку Влашича

Сложная ситуация для клуба, но оценить ее со стороны довольно просто. Влашич нацелен на уход, но все предложения ниже уровня ожиданий ЦСКА . Во многом это связано с тем, что «армейцы» не смогли выжать из Николы максимум и разрекламировать его так, чтобы клубам из топ-5 чемпионатов жгуче захотелось иметь хорвата в составе.

Да, у Влашича хорошая статистика, а на уровне РПЛ он выглядел главной звездой, но посмотрите на достижения «армейцев» с ним в составе: два четвертых места и одно шестое в чемпионате, три финиша на последних строчках в еврокубковых группах — в Лиге чемпионов и дважды в Лиге Европы.

Вагнер, Красич, Думбия были звездами команды-лидера, команды-чемпиона, а Влашич — «первый парень на деревне», его выдающаяся по меркам РПЛ игра осталась во впечатлениях и не подтверждена никакими значимыми достижениями или титулами. Потенциальные покупатели это учитывают и делают соответствующие предложения, в то время как ЦСКА переоценивает Николу.

Уход Влашича был спланирован. Поздно бить по тормозам

Искренне умиляет праведный гнев, который в последнее время разыгрывают футбольные люди, призывающие Николу Влашича к исполнению трудовых обязательств перед ЦСКА . Вот, к примеру, Валерий Газзаев:

Я полностью на стороне ЦСКА . Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено. Есть жесткие контрактные обязательства как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но «армейцы» хотят получить конкретную сумму, и это их полное право. Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Через прессу на ЦСКА постоянно пытается громкими заявлениями давить отец футболиста. Влашичу надо выполнять контрактные обязательства, а не строить из себя обиженного. Мне показалось, что у него лишний вес, он потерял скорость. Играет так, что про него скоро забудут. ЦСКА же надо действовать жестче в этой ситуации. Есть действенные инструменты — штрафные санкции.

Я бы понял, если бы такой тирадой разразился какой-нибудь вип-болельщик, но Валерий Георгиевич знает этот бизнес изнутри. Да, у Влашича контракт с ЦСКА до 2024 года, но кто-то верит, что Никола собирался играть в России до 27 лет? Не было секретом, что ЦСКА — трамплин для хорвата, а в таких отношениях срок контракта всегда является в некотором смысле сговором между агентами и клубом: при трансфере за три года до конца контракта все смогут хорошо заработать.

Мне кажется очевидным, что между ЦСКА и Влашичем существовала договоренность о трансфере этим летом. Странно притягивать выступления Йошко Влашича в прессе: отец Николы говорит об отъезде сына из РПЛ с весны, и «армейцы» никогда не пытались заставить его замолчать или призвать к совести. Более того, Роман Бабаев заявлял об открытости к переговорам по Влашичу. Несколько месяцев назад это было частью общей работы на рынке, а теперь вдруг слова Влашича-старшего стали давлением на клуб.

ЦСКА может потерять нечто большее, чем деньги

Например, хорошую репутацию на балканском рынке, позволяющую рассчитывать на приглашение молодых звезд из Хорватии или Сербии. Если ЦСКА действительно обещал отпустить Николу этим летом, но нарушит данное слово, то по агентским кругам пойдет рябь: московский клуб перестал быть надежным перевалочным пунктом по пути в топ-чемпионат, есть риск оказаться в трудовом рабстве.

Что касается права ЦСКА на некую конкретную сумму, как говорит Газзаев, то здесь условия диктует рынок, а щедрых предложений по Влашичу нет. В том числе из-за неудачных выступлений «армейцев» в последних сезонах. А теперь ставшее достоянием публики недовольство Николы делает позицию клуба максимально слабой, но и здесь есть вопросы к ЦСКА : уверен, на смене Гинера никто бы и не пикнул в прессе, сейчас же информационная повестка не контролируется.

Перед «армейцами» сейчас стоит выбор: удержать Влашича силой или отпустить, пусть даже придется улыбаться через боль во время прощания. Сколько было похожих ситуаций в футболе, первый путь всегда вел в никуда: немотивированные футболисты в лучшем случае играют ниже своих возможностей, а в худшем — разрушают себя и атмосферу вокруг.