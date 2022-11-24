Испания — Германия. Прогноз на матч чемпионата мира (27.11.2022)

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сегодня, 21:33

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой встрече букмекеры выделить не смогли, поэтому выставили близкие по значению коэффициенты. Взять победу сборной Испании можно по коэффициенту 2.35. Ничейный результат дается по коэффициенту 3.55, а поверить в успех немецкой сборной предлагают по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.7. На тотал меньше 2.5 можно загрузить по такому же коэффициенту 2.2. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.6.

Форма команд

Испания не оставила шансов в стартовом матче сборной Коста-Рики. Разгром начался с самых первых минут и завершился в компенсированное время. Итоговый счет на табло (7:0). Разгромная победа придала футболистам еще большей уверенности в своих силах, и они продолжают свой путь к заветной мечте.

Сборная Германии проведя отличный первый тайм против Японии абсолютно расслабленной вышла на вторую часть поединка и была справедливо наказана со счетом (1:2). Теперь подопечным Ханса-Дитер Флика необходима только победа, если желают продолжать бороться за путевку в раунд плей-офф.

Информация для ставок

Испания одержала пять побед последних шести встречах

У Германии лишь одна победа в последних четырех матчах

Пять из шести минувших очных поединков завершились результатом ТМ 2.5

Семь из девяти последних игр с участием Германии закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данной встрече ожидаем равную игру с обоюдным взятием ворот. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.