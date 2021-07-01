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«Дрогеда Юнайтед» — «Финн Харпс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (02.07.2021)

вчера, 16:50

«Дрогеда Юнайтед» примет «Финн Харпс» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Дрогеда Юнайтед». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.55 и на победу гостей за 3.00.

Форма команд

«Дрогеда Юнайтед» находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 26 баллов. Последние матчи «Юнайтед» проводит не лучшим образом, клуб регулярно теряет драгоценные баллы и выглядит очень плохо. Если команда проиграет и этот поединок, положение клуба в турнирной таблице ухудшится.

«Финн Харпс» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 набранных баллов. В последних матчах «Харпс» выглядят очень плохо. Команда в ужасной форме, даже хуже, чем «Юнайтед». У «Дрогеды» есть неплохой шанс набрать три балла в матче с таким соперником.

Информация для ставок

  • «Финн Харпс» не побеждает пять игр кряду
  • «Дрогеда» не побеждает три матча подряд
  • «Харпс» пропустили десять голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 за 2.05.

Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на победу «Фламенго» с форой (-1) по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.54 1.84 2.04 1.43 2.96
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Дрогеда Юнайтед»
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